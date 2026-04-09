Ad Alba gli studenti ripensano le strade davanti alle scuole: più verde, sicurezza e accessibilità

CUNEO CRONACA - E se lo spazio pubblico davanti alle scuole fosse diverso? Più sicuro, più verde, più equo e più bello? È la domanda che ha guidato 30 ragazze e ragazzi in una passeggiata esplorativa per osservare con occhi diversi lo spazio pubblico di corso Europa e viale Banska Bystica. L’attività è stata organizzata nell’ambito di AlbAttiva, il progetto incentrato sulla mobilità sostenibile promosso dal Comune di Alba con il contributo di Fondazione CRC nell'ambito del Bando "Percorsi di Sostenibilità 2025", in partenariato con Confartigianato Cuneo e realizzato con il supporto tecnico della società Decisio in collaborazione con Liceo scientifico Cocito, Liceo artistico Gallizio, Istituto Einaudi e plesso di scuola secondaria Macrino.

Il prossimo appuntamento con ragazze e ragazzi di Cocito, Gallizio ed Einaudi è in programma giovedì 30 aprile, dalle 14.30 alle 16.30 (per info e iscrizioni ai laboratori clicca QUI). Partecipando a un gioco di ruolo, gli studenti si sono immedesimati in diverse personas, ossia archetipi fittizi, basati su esperienze reali, ciascuna con bisogni, abitudini di mobilità e vulnerabilità differenti. Questo esercizio ha permesso loro di esplorare in modo concreto la varietà di esigenze che convivono nello spazio pubblico e di comprendere quanto una stessa strada possa essere vissuta in modi molto diversi.

Divisi in piccoli gruppi, hanno osservato l’ambiente urbano dal punto di vista di ragazze e ragazzi che vanno a scuola a piedi, di persone anziane in attesa alla fermata del bus, di studenti che si muovono in bicicletta, di ragazze che utilizzano il trasporto pubblico e hanno bisogno di spazi sicuri, ombreggiati e accoglienti per sostare dopo la scuola. Hanno inoltre considerato le esigenze di chi si sposta in auto e di chi vive una condizione di disabilità, temporanea o permanente.

Questo cambio di prospettiva ha reso evidente la complessità nello spazio pubblico e l’importanza di progettare strade che garantiscano sicurezza, accessibilità e benessere per tutte le persone e che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile. Dalla passeggiata sono già emersi numerosi spunti progettuali: più alberi e spazi verdi, maggiore sicurezza per chi cammina e pedala, una riduzione dello spazio dedicato alle auto davanti agli ingressi delle scuole e una migliore qualità degli spazi di sosta, con panche, tavoli e molto più colore.

Tutte le preziose riflessioni raccolte saranno ora condivise e approfondite insieme al personale tecnico del Comune di Alba e all’assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio, con l’obiettivo di tradurle in una sperimentazione concreta sul territorio.