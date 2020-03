Acquisti, bar, negozi, locali: come è cambiata all'improvviso (speriamo per poco) la nostra vita

ALICE MARINI - Se finora Cuneo è tra le poche province del Piemonte che non ha registrato casi positivi al Coronavirus, gli effetti dei provvedimenti adottati su scala nazionale per limitare i contagi non mancano di farsi sentire. I riflessi quotidiani sulla vita sociale preoccupano, ma mai quanto le ricadute negative sull'economia. Il timore diffuso è che ci si fermi, in tutti i settori.

Le scuole sono chiuse ormai da giorni (possibile la proroga oltre il 15 marzo), il governo ha stanziato risorse importanti - 7,5 miliardi - per fare fronte alle esigenze immediate delle famiglie e delle imprese più colpite, ma la situazione non sembra ancora così chiara a commercianti, artigiani, liberi professionisti e tutti quei lavoratori su cui incombe il timore di una "crisi".

In città non sono pochi i bar e i ristoranti chiusi, "in ferie" o impegnati in pulizie straordinarie a metà settimana. A dirlo sono alcuni cartelli affissi sugli ingressi e il personale al lavoro. Saranno state scelte già decise, oppure dettate dalla situazione generale di emergenza e di incertezza che la accompagna? Non sono certo solo i cartelli, tuttavia, a dare l'idea di questo periodo che non abbiamo mai vissuto in passato.

Sembra esserci una vera e propria "necessità di volere e dovere sopravvivere", ha spiegato in un video (VEDI QUI) il titolare della "Birrovia" di Cuneo Michele Trapani. La vita del suo locale "si basa sulla musica" e stando alle limitazioni previste dal decreto, la sua capienza sarebbe ridotta, ma non si può pensare di sospendere, per chissà quanto tempo, concerti, dj set e serate.



In attesa di un ritorno alla normalità, l'invito che proviene da tutte quelle persone che stanno lavorando giorno e notte per garantire i servizi e la ricerca medica è un incitamento a cercare di vivere questo periodo considerando che passerà. Troviamo il modo e la fiducia per viverlo il più positivamente possibile.

Alice Marini