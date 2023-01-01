"Abitare il futuro", a Caramagna un incontro sulla nuova riforma della disabilità

CUNEO CRONACA - Si intitola Abitare il futuro: diritti, partecipazione e progetto di vita nella nuova riforma il seminario che si terrà presso la Fattoria Sociale Paideia a Caramagna Piemonte (strada Vicinale Oia, 20) venerdì 10 aprile prossimo dalle 10 alle 13.

L'iniziativa – sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell'ambito del piano pluriennale Autonomia e disabilità allo scopo di approfondire la portata delle novità introdotte dalla riforma, di condividere esperienze e di riflettere insieme sul tema del progetto di vita – fa parte di una serie di appuntamenti che, nell'arco di alcune settimane, coinvolgeranno le sei aree del territorio provinciale in cui operano i rispettivi Enti consortili.

I diversi appuntamenti sono stati preceduti da cinque focus group di sensibilizzazione e di produzione di contenuti che hanno coinvolto numerosi attori del territorio (famiglie, scuola, servizi socio-sanitari, cooperative e realtà dell'associazionismo): i risultati di questa fase in qualche modo esplorativa, mirante a intercettare bisogni diffusi e necessità di ulteriore approfondimento circa la tematica, sono serviti per dare vita a una prima bozza degli argomenti sui quali riflettere nel corso dei seminari in calendario, successivamente elaborata e precisata in diversi gruppi di lavoro composti dai Consorzi, dall'ASL e da referenti del Terzo settore sui singoli territori.

Lo scopo del seminario del 10 aprile non è di natura convegnistica; al contrario, l'intento è creare un'occasione capace di mettere in relazione la norma e la sua applicazione nella concreta quotidianità, incrociando i risultati conseguiti e le strategie messe in campo nei diversi territori e dalle differenti componenti (sociale, sanitaria, scolastica, lavorativa, legale, assistenziale) per il loro raggiungimento.

L'evento che avrà luogo presso gli spazi della Fattoria Sociale Paideia è gratuito ed è rivolto a quante e a quanti vogliano conoscere le novità che la riforma introdotta con la Legge 227/2021 – e attuata con il Dlgs 62/2024 – porta con sé. Per iscriversi al seminario, il Consorzio Monviso Solidale invita a compilare il modulo QUI. Per avere informazioni è possibile contattare il numero 0172 698620