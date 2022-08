A Vicoforte la Novena che prepara la fiera del Santuario: concerti, giochi e salita alla cupola

CUNEO CRONACA - Si avvicina la ricorrenza più importante per il Santuario di Vicoforte, in provincia di Cuneo: la festività della Natività di Maria, che si celebra l’8 settembre. Nei prossimi giorni è fitto il calendario di eventi e appuntamenti in avvicinamento a questa giornata così importante.

Si comincia sabato 3 settembre alle 17, con un concerto d’organo tenuto da insegnanti ed ex-allievi dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. L’evento è dedicato alla memoria di Massimo Rovere, che per 36 anni ha accompagnato la liturgia suonando il maestoso strumento della Basilica, e che quest’anno è scomparso in seguito a una malattia. Alle 18 gli organisti accompagneranno la Messa, successivamente all’esibizione.

Domenica 4 settembre si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Fine Estate, organizzato dal Comune, che vede l’Orchestra sinfonica “Bartolomeo Bruni” di Cuneo esibirsi nella cornice di Casa Regina Montis Regalis. L’appuntamento è per le 21.30 nel chiostro della casa di spiritualità. Il programma prevede la sinfonia 29 in la maggiore di W. A. Mozart, l’intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l’Ouverture a “Le Major Palmer” di A. B. Bruni, la Petite suite per orchestra di Claude Debussy. In caso di meteo avverso l’evento sarà annullato.

Lunedì 5 settembre in Basilica si celebrerà la giornata dedicata ai Ministranti. Alle 15 presso casa Regina Montis Regalis è fissato il ritrovo e l’accoglienza: seguiranno attività e giochi focalizzati sull’importante servizio del Ministrante, ausilio della liturgia. Alle 19 cena al sacco, alle 20 si reciterà il Rosario, seguirà la celebrazione Eucaristica nel cammino della Novena.



La tradizionale Novena in avvicinamento alla festività della Natività di Maria inizierà dal 30 agosto, per proseguire tutte le sere fino al 7 settembre, con l’intervento di tutte le cinque zone pastorali della Diocesi di Mondovì. Dalle 19 fino alle 21 ci sarà la possibilità di confessarsi, alle 20 è prevista la recita del Santo Rosario, alle 20.30 la celebrazione eucaristica. Alle 21.15 la conclusione con la processione sul sagrato e la fiaccolata.

L’8 settembre si celebra la Natività di Maria. La giornata inizierà con la tradizionale processione votiva, che conduce dalla città di Mondovì a Vicoforte, con partenza dal Duomo a Piazza alle 7. L’arrivo al Santuario è previsto alle 8.20. Alle 8.30 inizia la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo monsignor Egidio Miragoli. Altre celebrazioni sono previste in giornata alle 11, alle 16 e alle 18. Nella stessa giornata, inizierà nell’area della palazzata del Santuario e nelle vie limitrofe la tradizionale fiera commerciale organizzata dal Comune, che durerà fino a domenica 11 settembre.

L’appuntamento - che ospita ogni anno decine di migliaia di turisti da Piemonte, Liguria, Lombardia e dalla vicina Francia - è l’occasione perfetta per visitare il Santuario e salire sulla sua spettacolare cupola, la più grande del mondo a pianta ellittica decorata con uno straordinario affresco a tema unico di oltre 6000 metri quadrati. Per l’occasione la suggestiva proposta culturale che permette al pubblico di scoprire uno dei più importanti monumenti del Barocco piemontese attende i visitatori con una speciale promozione: durante i quattro giorni dedicati alla Fiera (da giovedì 8 a domenica 11 settembre) sarà possibile acquistare un biglietto di ingresso al prezzo speciale di 10 euro (anziché 15) da utilizzare nei giorni della fiera o entro il 1 novembre 2022 previa prenotazione. Per informazioni o per prenotare la propria salita e visita alla Cupola è possibile consultare il sito www.kalata.it oppure contattare il call center al numero 0174/330976 o all’indirizzo e-mail booking@kalata.it.