A via il concorso #chiusainfiore2019: in palio un diploma e 3 buoni da spendere nei negozi del paese

I pollici verdi chiusani sono invitati a vivacizzare il paese, insignito della Bandiera arancione del Touring Club Italiano, allestendo vetrine, balconi, terrazzi, giardini, portici e aree di pubblica visibilità con fioriture di ogni genere. Le decorazioni dovranno essere visibili dall’esterno per rendere Chiusa di Pesio ancora più accogliente agli occhi dei turisti e di chi la vive.

Per aderire al concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione che andrà presentata in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune o inviando una mail all’indirizzo protocollo@comunechiusapesio.it. Partecipare è semplice: basta caricare la foto sul proprio profilo Facebook (rendendo il contenuto visibile a tutti, in modalità pubblica), con l’hashtag #chiusainfiore2019 e invitare i propri amici a mettere “Mi piace”. Saranno premiate le tre fotografie con il maggior numero di like ricevuti entro il 30 settembre 2019.

In palio, un diploma e tre buoni da spendere presso le attività commerciali della Valle Pesio del valore di 100, 80 e 60 euro. Per maggiori informazioni, visitare il sito del Comune di Chiusa di Pesio o la pagina Facebook dello stesso.

“Abbiamo scelto il linguaggio dei fiori, in cui rientrano anche le forme più artistiche, perché nella sua semplicità è capace di trasformare una via, una vetrina o una finestra in qualcosa di unico” spiega Daniela Giordanengo, assessore all'informazione, alla comunicazione e alla cultura.

“Un’iniziativa nuova per il Comune di Chiusa di Pesio, che ha come obiettivo rendere sempre più accogliente e colorato non soltanto il salotto cittadino, ma l’intera vallata. Nel contempo, i premi in palio vogliono essere uno stimolo per apprezzare e valorizzare il commercio del nostro territorio”, aggiunge Simone Giorgetti, assessore al turismo e alle attività produttive e commerciali.

Concludono gli assessori: “In questi giorni promuoveremo il concorso anche fra gli esercizi commerciali del territorio, con la speranza di una buona partecipazione da parte di tutta la comunità”.