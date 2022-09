A Vernante nel weekend torna "Imaginé", piccolo festival della narrazione per figure

CUNEO CRONACA - Nel weekend del 17 e 18 settembre il festival Imaginé proporrà presso il Centro Visita del Parco e il Museo Mussino numerosi appuntamenti per tutte le fasce di età; fil rouge, la riflessione sull'acqua. In programma laboratori di stampa naturale giapponese con Simona Iorio di 'A fish on a cloud' rivolti ai bambini dai dieci anni in su e agli adulti, un workshop di urban sketching con il fumettista e illustratore Emanuele Racca per partecipanti over 14, il talk in musica 'Piccolo grande Uruguay' con Alicia Baladan e Davide Vizio di Salgari Records, rivolto a un pubblico trasversale. Non mancheranno i laboratori per bambini a cura di Alicia Baladan e Roberta Angaramo ispirati agli albi 'Lemmi, lento, lento' di Chiara Carminati e Roberta Angaramo (Rizzoli), 'L'uovo nero' (Sante Bandirali, Alicia Baladan, Uovonero Edizioni), 'La leggerezza perduta' (Cristina Bellemo e Alicia Baladan, Topipittori), i laboratori di stampa a cura di Collettivo Nerofumo e Museo Civico della Stampa di Mondovì, gestito da noau | officina culturale e l'occasione di sperimentare la tecnica dell'acquerello con l'appuntamento 'Essere acqua' a cura di Francesca Veglio, che prevede anche una lettura animata.

Grazie alla collaborazione con il festival partner Illustrada, i due festival avranno una mostra mercato dalla regia condivisa. Dopo il successo della passata edizione torneranno le visite guidate gratuite ai murales e al centro storico di Vernante a cura di Cuneo Alps, mentre c'è aria di novità con il laboratorio artistico ambulante L’Éclaireur dell'artista visiva e videomaker Aurore Émaille. Oltre alla mostra Viaggio acquatico presso il Centro Visita del Parco sarà possibile visitare anche la mostra Capo Verde: un ponte tra Europa e Africa, allestita dalle Aree Protette delle Alpi Marittime.

Alicia Baladan è nata in Uruguay nel 1969, dove ha vissuto fino agli undici anni. Dopo aver finito la scuola dell’obbligo in Brasile, a Rio de Janeiro, si è trasferita in Italia e si è diplomata in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2008, in parallelo al lavoro di scenografa, lavora come illustratrice e autrice. Ha pubblicato il suo primo libro, 'Una storia Guaraní', nel 2010, in Italia con l’editore Topipittori, per il quale in seguito sono usciti diversi altri titoli, da 'Cielo bambino', vincitore del Premio White Ravens 2011' al più recente 'La bambina e l’armatura' (2021). Oggi collabora con diverse case editrici nazionali ed estere, ed è curatrice di progetti editoriali. Da diversi anni è docente del corso entry-level del Master in Illustrazione alla scuola internazionale “Ars in Fabula” di Macerata. Vive e lavora in una piccola cittadina della provincia di Brescia.

«Il collettivo noau | officina culturale è felice di essere riuscito a riproporre il workshop residenziale e riportare Imaginé nelle scuole, una parte fondamentale del festival, che nelle ultime edizioni era stata messa in stand-by per cause di forza maggiore - commenta Sara Rubeis di Noau, coordinatrice del progetto -. Come sempre, il programma del fine settimana è stato pensato per coinvolgere tutte le fasce d'età con proposte puntuali che speriamo possano stimolare la fantasia e promuovere la scoperta di un paese interessante come Vernante, vero e proprio albo illustrato a cielo aperto. Per un festival come Imaginé, organizzato da una piccola realtà in un’area discosta dai grandi flussi turistici, ma ricca di fascino come Vernante, raggiungere il traguardo della quinta edizione non è scontato: il ringraziamento va quindi a tutti i partner, istituzionali e privati, che in questi anni ci hanno sostenuto e che speriamo possano accompagnarci nel processo di crescita che stiamo immaginiamo per le prossime edizioni del festival».

IMAGINÉ rappresenta l'esito di un lavoro di ricerca iniziato nel 2017 da noau | officina culturale con l’obiettivo di valorizzare in modo congiunto il patrimonio culturale e paesaggistico del comune di Vernante e della Valle Vermenagna – intimamente legato alla figura di Pinocchio per il tramite di Museo Mussino e dei famosi murales – e il linguaggio degli albi illustrati – tema sul quale il collettivo vanta una approfondita esperienza grazie al lavoro svolto negli anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte –. Il festival è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Vernante, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, il sostegno dell’Ente Aree protette Alpi Marittime e della Pro Loco di Vernante.

Prenotazioni su imagine-festival.eventbrite.com.

(Foto tratta dal sito delle Aree Protette Alpi Marittime)