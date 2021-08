A Torre Mondovì immerso nel bosco c'è il teatro naturale dei "selvatici"

CUNEO CRONACA - Si è concluso il progetto Abduction, idea di "Teatro Selvatico" che presso la sua sede a Torre Mondovì, in provincia di Cuneo, ha deciso di ospitare artisti provenienti da tutta Europa. I creativi hanno sperimentato durante le mattinate il contatto con la terra, prendendosi cura dell’orto sinergico del Bardo Micronation e del frutteto. Hanno avuto il compito di accudire i boschi limitrofi e badare agli animali ospitati. In cambio hanno ricevuto la piena disponibilità ad utilizzare gli spazi che Teatro Selvatico ha arredato presso la sua sede.

Abduction è alla seconda edizione, nasce dalla mente dei "selvatici" durante il primo lockdown. Già l'anno scorso il collettivo aveva dato vita ad un'azione singolare: vivere per 3 giorni dentro un canile per esplorare i propri limiti. In questa edizione è stata ospitata la compagnia di danza contemporanea Barbarossa da Firenze. E' stato un "esercizio di ascolto tra la terra e l'altro", per stabilire "una connessione profonda con la natura, per ascoltarla attraverso la danza".

Teatro Selvatico crede che questo tipo di ospitalità e di scambio, durante il quale gli artisti possono trovare uno spazio per conoscersi e far nascere collaborazioni, sia un’idea vincente per creare una rete umana e non strumentalizzata dell’arte, si auspica di ripetere queste esperienze al fine di trasformarlo in un laboratorio permanente.