A spasso per le vie del centro di Saluzzo in un'atmosfera autunnale che sa di antico

CUNEO CRONACA - Prende il via l'edizione autunnale del MercAntico, la rassegna saluzzese che da marzo a novembre rende protagonista il centro cittadino e gli spazi dell'antica capitale del Marchesato per tante domeniche durante l'anno. Una buona occasione per conoscere la città e fare acquisti dagli ambulanti di piccolo antiquariato, hobbistica, usato e artigianato. L'appuntamento è per domenica 9 ottobre, dal mattino, nel centro cittadino.

Cosa si può trovare? Bancarelle di ogni genere: da oggettistica e piccoli “gioielli” di antiquariato fino ad arrivare a vere e proprie opere di artigianato, mobili e arredamento per la casa. Chiunque troverà una sorpresa, un piccolo oggetto prezioso da portarsi a casa. Saranno confermati nuovamente, al rialzo di piazza Garibaldi l’area dedicata al settore artigianale, punto di riferimento per il MercAntico saluzzese.

La prossima data sarà domenica 13 novembre. Per poter partecipare, è necessario inviare la domanda di adesione all’indirizzo e-mail: mercanticosaluzzo@gmail.com, scaricabile direttamente dal sito www.fondazionebertoni.it , suddivisa in categoria hobbisti muniti di tesserino rilasciato dalla Regione Piemonte oppure in commercianti con autorizzo su aree pubbliche. Per qualsiasi informazione, contattare il numero 366/7448813 oppure all’indirizzo e-mail mercanticosaluzzo@gmail.com.