A scuola quasi finita, ecco lunedì 8 giugno lo sciopero degli insegnanti: che senso ha?

PIERCARLO BARALE - Lunedì 8 giugno, in uno fra gli ultimi giorni di scuola (che finisce l'8 in Abruzzo, Lazio e Lombardia, il 9 in Calabria e Umbria, il 10 in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Piemonte e Toscana, il 12 in Valle D’Aosta, il 16 Trento e Bolzano) i sindacati hanno indetto uno sciopero contro l’insegnamento da remoto e contro la prova scritta - anziché la verifica dei titoli - per la regolarizzazione dei precari. Negli istituti superiori pare che l’insegnamento da remoto abbia funzionato bene. Troppo bene. Infatti, si sciopera per eliminarlo, in quanto, per i sindacati, sarebbe extra-contractum e portatore di diseguaglianze. Quindi, occorrerà intraprendere una laboriosa trattativa con il governo, pattuire una nuova impostazione salariale, acquistare tablet e computer a gogò. Se poi prevarrà la tesi di eliminare il da remoto, saranno spese buttate al vento. nella data che in molte Regioni coincide con la fine dell’anno scolastico.

Spero non avvenga ciò che si verificò quando, qualche mese prima della soppressione delle preture, le stesse vennero dotate, dopo anni di inutile attesa, di ogni tipo di macchine prodotte dalla Olivetti, già in odore di cessazione di attività: scriventi, fotocopiatori, registratori, rilegratrici, fino ai tritadocumenti. Finirono tutti nei depositi e vennero inviati ai rispettivi tribunali, che ricevettero pure tutti i documenti giudiziari. Quando si trattò di utilizzarli, erano desueti e superati, trattandosi di tecnologia in continua e rapida evoluzione. Non so quale fine abbiano fatto e se siano stati di qualche utilità. Forse hanno soltanto giovato ai venditori, senza voler pensar male, alla andreottiana.

Mi sono informato costantemente, da più insegnanti e studenti, circa l’insegnamento da remoto: gradito, efficace, condiviso. Mi riferisco al quinquennio superiore. Non può essere paragonato all’insegnamento tradizionale, poiché manifesta migliore qualità e maggiore quantità di insegnamenti, immediato e costante controllo dell’apprendimento, interesse degli studenti. Spariscono gli obblighi di gendarmeria per i docenti, con le relative responsabilità di natura civilistica e penalistica. Nella fascia dai tredici ai diciannove anni – il teenegerato- inevitabile periodo di mutazione fisica, caratteriale, affettiva, la tenuta della disciplina spesso diventa pesante obbligo da affrontare dai docenti, con parte dell’orario destinato a tale inevitabile mansione. Da remoto non vi sono i pur validi scambi di opinione, discussioni anche costruttive e si evitano le copiature delle verifiche, quando il gendarme allenta la sorveglianza.

Socializzare è ritenuto - a ragione- opportuno, non solo per un migliore apprendimento, ma per la maturazione del carattere, la riduzione delle diseguaglianze culturali, economiche, sociali. Spesso c’è competizione, quasi sempre al rialzo; occorre però distinguere da classe a classe. Non potendosi svolgere l’insegnamento tradizionale - causa virus - ciò che pareva un ripiego pressoché idoneo e raffazzonato, si è inaspettatamente rivelato vincente. Occorrerebbe conoscere le opinioni di presidi e insegnanti. I primi hanno certamente seguito e guidato il nuovo metodo di istruzione, basato sull’utilizzo dei mezzi informatici, che gli studenti già conoscono alla perfezione.

Ho letto con attenzione un interessante articolo del sempre polemico prof. Cacciari, contenente l’elogio della scuola tradizionale. Mancava inaspettatamente la ben nota vis polemica. Però la condanna dell’insegnamento da remoto era senza attenuanti. Non so se abbia avuto modo di osservare personalmente le attività svolte da insegnanti e controllare l’apprendimento degli studenti. I docenti, eliminato il gravoso compito di assicurare la disciplina in classe e negli intervalli, hanno avuto a disposizione un’ora intera per lezioni preparate, non disturbate fisicamente, partecipate, con interrogazioni vivaci e controllate de visu, prove scritte trasmesse nel breve termine assegnato. Assai breve, per evitare interventi sotto banco - meglio sotto computer - di aiutanti tanto volonterosi quanto inopportuni ai fini didattici. Sono state subito smascherate copiature da internet, talvolta identiche o contenenti termini e considerazioni sconosciuti allo studente.

Lo sciopero annunciato pare un rito obbligato, in questo caso ecumenico, in quanto chi lo ha indetto tutela ambedue le posizioni degli aspiranti docenti regolari. Esame scritto, oppure valutazione dei titoli degli aspiranti. Nel dubbio, si sciopera ed in primo luogo si cerca di togliere di mezzo la novità positiva costituita dall’insegnamento da remoto. L’ultimo giorno di scuola assomiglia all’ultima tappa del giro d’Italia, con il rituale arrivo a Milano. Nemmeno il più sprovveduto o audace dei gregari - i peoni del ciclismo - si azzarda ad andare in fuga. Contravvenendo tale tradizione, dovrebbe cambiare mestiere o quanto meno casacca, perché il giro finisce prima, dopo le tappe più impegnative. Per arrivare in gruppo a Milano si fa passerella. Tutti in grande spolvero. Dalle bici alle divise, ai cappellini, alle auto delle squadre. Ovviamente, gli insegnanti che non aderiranno allo sciopero continueranno a fornire l’insegnamento da remoto anche nell’ultimo giorno. E chiuderanno i computer a fine mattinata.

Piercarlo Barale