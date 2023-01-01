A Savigliano una favola per famiglie ricorda Santorre di Santa Rosa

CUNEO CRONACA - In occasione degli eventi organizzati per ricordare i 200 anni dalla morte di Santorre di Santa Rosa, venerdì 31 ottobre alle ore 17.30 il Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Ufficio Turistico, propone una particolare visita per famiglie dal titolo “Santorre in fondo al mare”. È ignoto come morì Santorre di Santa Rosa. Nel maggio del 1825, dopo la battaglia di Sfacteria, il suo corpo non fu ritrovato.

«Intorno a questo mistero, che ci riporta alle festività di tutti i Santi e dei morti, ruota il racconto di una favola che vedrà protagonisti i pesci del Mediterraneo, unici presenti nelle ultime ore del nostro eroe – spiegano gli organizzatori –. In questa storia, inventata per l'occasione, immaginiamo Santorre alla deriva su un relitto dopo la battaglia. Solo, in mezzo al mare, senza speranza, iniziò a raccontare la sua storia. Santorre, però, non era veramente da solo. Intorno a lui numerosi pesci, attratti dalla sua voce e dai colori del suo abbigliamento, lo stavano ad ascoltare. Ancora oggi, si dice, ne raccontano le gesta a chi viaggia nel mare della Grecia».

La favola guidata avrà inizio dalla mostra “La Grecia di Santorre di Santa Rosa” allestita a Palazzo Cravetta e aperta appositamente per accogliere i giovani partecipanti e le famiglie. Proseguirà poi con una passeggiata in città toccando alcuni luoghi significativi per la vita di Santorre.

www.eventbrite.it . Per informazioni: La proposta è consigliata per bambini tra i 6 e i 12 anni ed è gratuita. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il sito. Per informazioni: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it.