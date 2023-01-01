A Savigliano la Festa della cultura celebra la Costituzione e il primo voto delle donne

CUNEO CRONACA - Nell’ambito delle iniziative relative alla Festa della cultura, presso il Museo civico-Gipsoteca di Savigliano si terranno due eventi dedicati all'80° Anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente e non solo.

Sabato 23 maggio, alle 16, si terrà l’inaugurazione della mostra “Dalla Resistenza alla Costituzione nell’80° della Costituente”, a cura dell’Associazione Memoria Viva Canelli e dell’Azione Cattolica Piemonte – Valle d’Aosta, in collaborazione con Anpi Ets – Sezione di Savigliano. All’inaugurazione interverrà il prof. Vittorio Rapetti, coautore della mostra.

La mostra storico didattica, corredata da un ricco apparato iconografico fatto di fotografie e documenti d’epoca, è costituita da tre sezioni: “Dalla Resistenza alla Costituente”, “Dalla Costituente alla Costituzione” e “Donne italiane al voto”. La narrazione si snoda su tre piani: quello storico, che lega la Resistenza all’elaborazione della Carta, quello relativo ai principi fondamentali della Costituzione e quello socio-culturale e politico, in riferimento al lungo percorso che ha condotto alla concessione del voto alle donne.

«La mostra – spiegano gli organizzatori – presenta inoltre una sezione dedicata ai dati relativi ai risultati delle elezioni del 2 giugno 1946 a Savigliano e nel territorio circostante, sia per il referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, sia per l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente. Altra sezione “saviglianese” della mostra sarà dedicata agli elaborati presentati dagli studenti che hanno partecipato al Premio di Studio Beppe Allocco, concorso organizzato dalla sezione Anpi di Savigliano e dedicato alla memoria di Beppe Allocco, volontario dell'Associazione Attività e Cultura e appassionato della storia della Seconda Guerra Mondiale. Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è rivolto agli studenti degli istituti superiori cittadini, e quest’anno ha avuto come tema i primi 12 articoli dedicati della Costituzione».

Saranno esposti inoltre alcuni lavori realizzati da una classe del Cravetta-Marconi nel corso della didattica sul referendum del 2 giugno realizzata a cura del Museo Civico nei mesi di aprile e maggio, cui hanno partecipato complessivamente 364 studenti e 37 insegnanti delle scuole superiori saviglianesi. L’area immersiva realizzata per il laboratorio didattico farà parte dell’allestimento. Si tratta di un ambiente suggestivo, che ricrea un seggio elettorale, comprensivo di cabina, in cui il visitatore potrà rivivere, tra filmati, musiche e giornali dell’epoca, l’esperienza di voto del referendum del 2 giugno 1946, e votare a sua volta, come hanno fatto gli studenti. La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 maggio al 14 giugno nei weekend, durante i normali orari di apertura del Museo (in settimana, su prenotazione, per le scuole). Ingresso libero.

Martedì 26 maggio, alle 21, si terrà “Quel rossetto che… proprio non ci voleva! Donne al voto il 2 giugno 1946”, a cura di Silvia Olivero, direttrice Archivio Storico e MU.GI Savigliano, in collaborazione con la Consulta Pari Opportunità del Comune di Savigliano e Anpi Ets – Sezione di Savigliano. Si tratta di un evento in cui la storia della prima esperienza di voto delle donne, dalle elezioni amministrative (che a Savigliano si tennero il 7 aprile 1946), al referendum istituzionale del 2 giugno e al voto per l’elezione dei deputati alla Costituente, sarà non solo narrata ma anche rivissuta tramite il flash mob “Vota anche tu come nel 1946!”. Un gesto concreto e significativo per ricordare gli 80 anni di voto alle donne.

L’ingresso ad entrambi gli eventi sarà libero.