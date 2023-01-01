A Savigliano la corsa in rosa per la ricerca sul cancro: in 500 per la "Just The Woman I Am"

CUNEO CRONACA - Domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna, si corre a Savigliano l'edizione 2026 della "Just the woman I am", corsa-camminata finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. I partecipanti che si sono iscritti fino ad ora sfiorano già quota 500.

Così come gli scorsi anni, il ritrovo è fissato per le 9.30 presso parco Graneris, lato viale Gozzano. Lì avverrà la consegna delle magliette e ci sarà la possibilità di iscriversi per coloro che ancora non lo avessero fatto (senza però la garanzia di avere maglietta e pacco gara). La quota di partecipazione, che sarà devoluta in beneficenza, è ad offerta libera a partire da 20 euro.

Alle 10 scatterà la partenza. La “carovana in rosa” si snoderà per viale Gozzano, viale IV novembre, viale Piave, viale del Sole, piazza Cavour, piazza Santarosa, via Tapparelli, via Danna, corso Roma, piazza Galateri, corso Indipendenza, piazza Nizza, via Assietta, via Beggiami, via Miretti e nuovamente viale del Sole, viale Piave, viale IV novembre, viale Gozzano e arrivo presso l'Ala di piazza del Popolo. Lì sarà allestito il punto ristoro, dove i partecipanti potranno ritrovare le energie alla fine della corsa.

Organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, la kermesse si svolgerà contemporaneamente anche a Torino ed in altre città del Piemonte.

(Foto d'archivio)