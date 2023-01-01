A San Michele Mondovì torna "L'Italia canta" in memoria di Monica Tarditi

CUNEO CRONACA - Sabato 22 novembre alle 17, presso la chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì, si terrà la tradizionale rassegna corale “L’Italia canta”, con l’organizzazione della Corale Due Torri-Monica Tarditi.

La rassegna è abbinata al memorial della storica fondatrice e direttrice della corale sanmichelese, giunto alla sua sesta edizione: Monica Tarditi creò la Corale Due Torri nel 1996, con l’obiettivo di diffondere e salvaguardare la tradizione della musica popolare, anche dialettale, attraverso il canto. La formazione – ora diretta da Sara Bosio - ha sempre mantenuto le sue prerogative e prosegue nella sua ‘missione’, nel ricordo della fondatrice e con sempre rinnovati entusiasmi.

Assieme alla corale Due Torri-Monica Tarditi nel pomeriggio sanmichelese si esibirà il Coro Alpino di Rivoli, che canterà la tradizione musicale alpina e delle montagne. Alla guida del coro ci sarà Elisabetta Devigili Tramonte, trentina, con un prezioso curriculum internazionale che spazia da Italia a Germania, da Austria a Stati Uniti.