A Saluzzo una settimana di cultura tra musei, libri e gli ultimi giorni della mostra di Scianna

CUNEO CRONACA - Di seguito gli appuntamenti che si terranno la prossima settimana nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo.

Venerdì 27 marzo, ore 17

Libri a merenda

Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi

Un’occasione speciale per avvicinarsi alla lettura in modo divertente, stimolare l’immaginazione e vivere la biblioteca come uno spazio di scoperta, fantasia e condivisione… dove le storie prendono vita e diventano golosissime!

L’evento è gratuito ma è consigliata la prenotazione all’indirizzo mail biblioteca.saluzzo@itur.it.

FERDINANDO SCIANNA. La moda, la vita

È stata prorogata da domenica 1° marzo a lunedì 6 aprile la chiusura dell’esposizione dedicata a uno dei protagonisti assoluti della fotografia del Novecento, Ferdinando Scianna. Oltre un mese in più per visitare la mostra fotografica “La moda, la vita” alla Castiglia di Saluzzo. Gli orari di apertura rimarranno invariati: venerdì, dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19.

Alla Castiglia di Saluzzo, la mostra “La moda, la vita”, curata da Denis Curti, esplora per la prima volta, un aspetto poco indagato del lavoro di Ferdinando Scianna, la moda, che affronta con il suo linguaggio da fotogiornalista, scardinando ogni estetica patinata a favore di una narrazione più umana. Iconica, in questo percorso, la campagna per Dolce&Gabbana con la modella Marpessa, ambientata nei paesi della Sicilia: una moda vissuta nella realtà e nella strada, più che costruita in posa, che darà vita ad una delle collaborazioni meglio riuscite nella storia della fotografia.

Il percorso espositivo presenta, attraverso oltre novanta fotografie, la produzione che Scianna ha realizzato tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi del decennio successivo, per alcune delle più importanti riviste al mondo come “Vogue”, “Vanity Fair” e “Stern”. Nei suoi scatti si fondono etica e stile, memoria e intuizione, fotografia e letteratura, un approccio che gli ha consentito di interpretare e capovolgere i modelli di rappresentazione comunemente consacrati al glamour delle passerelle, trasformando la fotografia di moda in racconto visivo, mantenendo intatto il legame tra immagine, verità e cultura.

Per informazioni consultare il sito www.fondazioneartea.org.

Tutte le domeniche e i giorni festivi sono previste visite guidate in mostra a cura di Itur alle ore 15 e 16.30, per informazioni e prenotazioni scrivere una mail a musa@itur.it oppure contattare il numero 329 3940334, anche via WhatsApp.

Itur, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, conferma per il terzo anno consecutivo il rinnovo della campagna di promozione turistica Esplora Saluzzo dedicata alla scoperta del territorio.

In cinque pacchetti turistici pensati per ogni esigenza, il percorso espositivo dedicato all’artista Ferdinando Scianna con la mostra La moda, la vita si lega a variegate esperienze culturali, naturalistiche e turistiche, per esplorare a 360° arte, storia e natura del saluzzese.

Orari dei Musei Civici dal 1° marzo al 6 aprile 2026

Dal 1° marzo 2026 torna in vigore l’orario estivo per visitare i Musei di Saluzzo:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo: lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19.

La mostra fotografica Ferdinando Scianna. La moda, la vita è aperta il venerdì dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 10 alle 19.

Le visite guidate alla mostra partono tutte le domeniche e giorni festivi alle ore 15 e 16.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica apre il sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglie invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

L’Infopoint MuSa, centro di informazione dedicato ai Musei Civici, in via Salita al Castello 26, è aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle 18.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi è necessario scrivere a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.