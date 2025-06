Saluzzo, torna "Svuota la Cantina" nella Città Alta: tutti gli eventi della settimana

CUNEO CRONACA - Domenica 29 giugno la Città Alta di Saluzzo si prepara ad accogliere una nuova edizione dello “Svuota la Cantina”, nella sua consueta veste legata al MercAntico, per una giornata all’insegna del riuso, della condivisione e della scoperta. L’evento, che recupera la data annullata ad aprile per maltempo, è molto più di un semplice mercatino: è un’occasione per portare in strada oggetti dimenticati, dare loro nuova vita e magari scovare tra i banchetti qualcosa di utile o curioso a basso costo.

In contemporanea, l’iniziativa si intreccia con le proposte dei commercianti di via Gualtieri, che celebrano il saper fare artigianale attraverso esposizioni e dimostrazioni, trasformando il centro storico in un vivace laboratorio a cielo aperto.

L’appuntamento conclude una settimana ricchissima di eventi che animano Saluzzo con cinema, teatro, musica, cultura e divertimento. Si comincia mercoledì 25 giugno con il cinema all’aperto in piazza Montebello: in programma “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo”, nell’ambito della rassegna “Approssimazioni”. Il giorno seguente, giovedì 26 giugno, la rassegna teatrale “Il Silenzio fa Rumore” porta sul palco di Villa Radicati lo spettacolo Che faccia fare di Lella Costa, grazie all’associazione Arte Terra Cielo.

Venerdì 27 giugno il centro cittadino sarà invaso dalla terza edizione di Freequence, con aperitivi musicali, diciotto postazioni animate da concerti live e dj set, presentazioni di libri, giochi per bambini, truccabimbi e bolle giganti. Una serata di festa che coinvolge tutta la città grazie alla collaborazione tra CCN e FAB.

Sabato 28 giugno sono due le proposte in programma: alle 21.30, ai giardini della Scuola APM, il Teatro del Marchesato mette in scena la commedia Il lupo perde il pelo…, per la rassegna “Storie d’Estate”. Sempre alle 21.30, la Castiglia apre le sue porte per la suggestiva “Saluzzo Night Experience”: ingresso ridotto ai musei e possibilità di partecipare a una visita guidata notturna tra il borgo medievale e il camminamento di ronda, con viste mozzafiato sul centro storico.

Domenica 29 giugno, oltre allo “Svuota la Cantina”, il Museo Casa Pellico celebra il compleanno di Silvio Pellico con due visite guidate, alle ore 15 e alle 16, seguite da una merenda nel porticato del museo, curata dal ristorante adiacente. Un’occasione per scoprire la storia e i sapori del territorio in un’atmosfera accogliente e familiare.