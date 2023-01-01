A Saluzzo si formano i professionisti di suono e audiovisivo: Open Day alla Scuola APM

CUNEO CRONACA - Non occorre guardare alle grandi metropoli europee o trasferirsi lontano per accedere a una formazione professionale di altissimo livello nel campo della produzione audio, video e musicale. L’eccellenza formativa e tecnologica ha sede proprio nel nostro territorio, presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

In vista della sessione di selezioni prevista per fine settembre, la Scuola APM apre le porte della propria sede con un importante appuntamento: venerdì 2 settembre, alle 15, si terrà l’Open Day dedicato ai Corsi del Dipartimento Nuove Tecnologie. Un’occasione fondamentale per conoscere dal vivo la struttura, incontrare i docenti ed esplorare l'offerta didattica.

Fondato nel 1988, il Dipartimento di Nuove Tecnologie è considerato da oltre trent’anni un punto di riferimento nazionale ed internazionale nella formazione di tecnici del suono, produttori musicali e professionisti dell’audiovisivo. L’eccellenza del percorso è confermata dai risultati: tantissimi ex allievi sono oggi inseriti stabilmente nel mercato del lavoro e firmano produzioni di rilevanza internazionale.

«Il nostro obiettivo è offrire ai giovani una formazione di eccellenza radicata sul territorio ma con lo sguardo costantemente rivolto al panorama professionale globale», spiega Mauro Loggia, responsabile del Dipartimento.

I percorsi formativi integrano lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche nei laboratori interni, culminando in un periodo di stage garantito dalla rete di partnership che la Scuola ha stretto con le principali aziende della produzione multimediale. A guidare gli studenti è un corpo docenti formato da affermati professionisti del settore, garanti di una didattica aderente alle reali richieste del mercato.

A rendere unica la struttura è anche la sua formula di college residenziale: l’ultimo piano del monastero ospita infatti una foresteria riservata agli studenti durante il periodo di studi, favorendo un’esperienza immersiva di condivisione e crescita personale. La Scuola APM è inoltre un’Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte per la formazione professionale finanziata.

L’Open Day di venerdì 2 settembre prevederà l’accoglienza dei partecipanti, la presentazione dettagliata dei percorsi a cura del coordinatore dei corsi e la visita guidata a laboratori, regie e aule tecniche.

La partecipazione all'Open Day è gratuita previa prenotazione. Per partecipare è sufficiente inviare un'e-mail a: apm.tecnologica@scuolaapm.it indicando nome, cognome, numero di partecipanti e un recapito telefonico di contatto.