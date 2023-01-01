A Saluzzo c'è Sant'Andrea, la fiera che porta l'inverno fra i "pocio" e le luci natalizie

CUNEO CRONACA - A Saluzzo sta per cominciare la Fiera di Sant'Andrea. Torna così un appuntamento dedicato alla tradizione, all’incontro e al legame con la terra, in un clima che profuma già di Natale. L’ultimo sabato di novembre è il sabato della Fiera di Sant’Andrea e ogni anno Saluzzo torna in piazza con una manifestazione dedicata al settore agricolo che chiude l’anno, un momento che segue la grande Mostra della Meccanica Agricola. Terra, lavoro, ma anche territorio e persone: un appuntamento che ha saputo ricucire la tradizione del lavorare insieme per portare momenti di socialità e festa.

Quest’anno ci sono alcune novità. Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, insieme alle comunità che compongono la cittadinanza saluzzese – Via Dei Romani, Cervignasco, Castellar Municipio, San Lazzaro, Torrazza e Colombaro dei Rossi – hanno pensato di anticipare al venerdì sera l’immancabile Festa delle Feste, per portare al sabato, dopo l’accensione del grande albero natalizio, il grande spettacolo pirotecnico che quest’anno, per motivi legati al meteo, non è andato in scena a settembre.

Il venerdì sera tutti sono invitati al Quartiere per la grande polenta, cotta insieme e in compagnia, condita come vuole la tradizione, accompagnata da un buon bicchiere di vino e seguita dalla musica, per restare ancora un poco insieme. Ancora una volta va un ringraziamento alle frazioni saluzzesi e a coloro che mantengono viva questa bellissima tradizione, che dello stare insieme fa la sua divertente forza. Il menù della serata, a partire dalle 20, comprende tre antipasti, polenta con salsiccia e formaggi, dolce, acqua e un bicchiere di vino, al costo di 18 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini sotto i 12 anni. Le prenotazioni sono aperte fino al 26 novembre al numero 0175.43527.

Immagine e simbolo della Fiera di Sant’Andrea sono i "pocio", le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in tutto il basso Piemonte. Questo frutto necessita di tempi lunghi di maturazione, a riposo e al caldo della paglia, e proprio da questo nasce il detto piemontese “stago da pocio”, a indicare uno stato di pace nel tepore domestico. Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 8 al Foro Boario, ci si incontrerà per confrontarsi sulla stagione appena conclusa e, perché no, concludere le trattative iniziate alla Mostra della Meccanica di San Chiaffredo.

Sarà una mattinata per mostrare macchinari agricoli, piante e utensileria, ma soprattutto uno spazio in cui continuare quel percorso secolare che nell’incontro tra saperi e mestieri trova una parte essenziale del “saper fare” e del territorio come d’Italia. Una maniera, questa come a settembre a San Chiaffredo, per restare ben saldi su ciò che si è saputo costruire sino ad oggi, consapevoli che i tempi moderni richiedono capacità nuove, grande elasticità, macchinari sempre più intelligenti e agricoltori, da un lato, e produttori, dall’altro, sempre più preparati per competere in un mercato globale.

Nel 2025 c’è una piccola novità: grazie alla collaborazione con ARAAVI, andrà in scena un’esposizione di piccoli animali, tra cui la gallina Bianca, la Bionda e il Grigio di Carmagnola. Il pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, tutti in città per l’evento che accende il Natale, con il grande albero e lo spettacolo coloratissimo e rumoroso di Prismabanda Street Band, una band natalizia e spassosissima.