Saluzzo: saliti a 6 i positivi in città dopo una cena a Manta, ma il numero potrebbe aumentare

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal sindaco di Saluzzo e pubblichiamo: "Non bisogna assolutamente abbassare la guardia ed è necessario continuare ad adottare tutte le precauzioni previste dalla legge, in particolare distanziamento sociale e mascherina, per sconfiggere il Covid e non alimentare nuovi focolai”. Lo dichiara il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni dopo che in città, nel giro di un paio di giorni, il numero dei positivi è salito da 1 a 6.

All’origine dell’aumento dei contagi, secondo quanto ricostruito dall’Asl Cn1 e riportato anche dagli organi di informazione, ci sarebbe una cena organizzata nel Comune di Manta a cui a hanno partecipato anche dei residenti a Saluzzo e nei Comuni vicini (come Pagno dove il numero dei contagiati è anche salito a 6).

I sanitari hanno provveduto a effettuare numerosi tamponi e per alcuni si attende ancora l’esito. Non è escluso, quindi, che il numero dei positivi salga ancora nell’immediato futuro.

“Dopo una lunga quarantena – aggiunge il primo cittadino – è normale che si voglia tornare ad una sorta di normalità fatta anche di momenti conviviali, ma questi si devono svolgere nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-contagio: se si hanno anche solamente dei deboli sintomi simil-influenzali è necessario chiamare il medico ed evitare tutti i contatti sociali. Se si partecipa ad un pranzo pubblico bisogna sempre mantenere la distanzia di almeno un metro dagli altri commensali, proprio per evitare al Coronavirus di continuare a diffondersi. Serve un grande senso di responsabilità da parte di tutti e i saluzzesi, da marzo ad oggi, hanno dimostrato di averne molto”.

“Come istituzione comunale – spiega Calderoni – abbiamo il compito di informare la popolazione sull’andamento dei contagi, ma per ovvie ragioni di privacy non è possibile fornire maggiori dettagli”.

Smentite le ricostruzioni di possibili focolai tra i braccianti agricoli presenti in città e nei dintorni: “Gli stagionali – precisa il sindaco - sono stati monitorati l’altra settimana su disposizione del commissario straordinario dott. Giuseppe Guerra. Per nessuno degli oltre 130 identificati le autorità hanno riscontrato sospetti di contagio”.

