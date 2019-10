A Roddi si celebra la 69ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Domenica 13 ottobre l’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) celebra in tutta Italia la 69ª edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, con eventi in tutte le città a cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro. La celebrazione principale quest’anno si terrà a Palermo.

Per la provincia di Cuneo, con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Sede Inail di Cuneo e del Comune di Roddi la celebrazione della giornata a Roddi avrà il seguente programma:

ore 9,30 Orazioni ufficiali presso la Sala consigliare del Comune di Roddi in via Crosetti

Saluto e relazione del presidente territoriale Anmil di Cuneo Umberto Dalmasso, cui seguiranno l’intervento del sindaco di Roddi Lorenzo Prioglio e degli amministratori degli enti locali che hanno patrocinato la manifestazione.

Consegna dei brevetti e distintivi d’onore da parte dell’Inail a cura del direttore Aldo Pensa agli invalidi e grandi invalidi del lavoro recentemente infortunati.

ore 11,00 Celebrazione della messa in memoria di tutti i caduti sul lavoro nella chiesa parrocchiale "Maria Vergine Assunta" di Roddi. Al termine della messa, per ricordare i caduti sul lavoro di Roddi, sarà inaugurata una lapide nel cimitero cittadino e sarà anche intitolata una via cittadina ai caduti sul lavoro.

La giornata terminerà con il pranzo sociale presso il ristorante "Due Lanterne" di Verduno.

Per promuovere la Giornata - presentata a Roma a livello nazionale con la partecipazione del ministro del lavoro Nunzia Catalfo – è stata realizzata per l’associazione dal regista Marco Toscani una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole” che va in onda sulle reti Rai, mentre dal fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie ad Autostrade per l’Italia e può essere vista sul sito www.anmil.it

In occasione della Giornata verranno diffusi i dati locali sugli infortuni sul lavoro e saranno disponibili testimonianze di vittime del lavoro.