A Roccavione torna "Emporio Margherita e Catacotì", il mercatino del riuso solidale

CUNEO CRONACA - Sabato 15 novembre, dalle 10 alle 18, piazza San Magno ospita l’"Emporio Margherita e Catacotì – Fashion Sostenibile" - una giornata dedicata al second life e alla solidarietà.

In vendita abiti, accessori e piccoli tesori che tornano a nuova vita, favorendo il riuso consapevole ed economia circolare di comunità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Emporio Margherita, Cooperativa Sociale Momo e Catacotì, ed è promossa dal Comitato Incontri in Vetrina con il patrocinio del Comune di Roccavione. Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Caritas di Roccavione, a sostegno delle famiglie del territorio e dei progetti di Emporio Margherita.



“EMPORIO MARGHERITA e CATACOTÌ sono un invito a guardare gli abiti con occhi nuovi: non come oggetti da sostituire, ma come storie da proseguire. Ogni acquisto diventa un gesto concreto per l’ambiente e per il senso di solidarietà”, sottolineano gli organizzatori.



Il “mercatino” offrirà una selezione accurata di capi e accessori, con l’obiettivo di coniugare buon gusto, responsabilità e inclusione: un’occasione per incontrarsi, scegliere in modo etico e partecipare a un progetto solidale che restituisce valore al territorio.