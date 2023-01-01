A Rittana una conversazione sull'arte con il conservatore della Pinacoteca Albertina

CUNEO CRONACA - Venerdì 24 luglio, alle 17.30, il Centro Incontri di Rittana ospiterà la conferenza “Passato e presente di una collezione torinese”, nuovo appuntamento del ciclo “Conversazioni sull’arte”.

A condurre l’incontro sarà Enrico Zanellati, conservatore della Pinacoteca Albertina di Torino, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia e dell’evoluzione della collezione torinese. L’iniziativa rientra nel progetto culturale MontagnaFutura, che coinvolge i Comuni di Rittana, Valloriate, Moiola, Roccasparvera e Gaiola.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@montagnafutura.com.