A Racconigi il teatro di figura passa nelle mani dei bambini con "Protagonisti in scena"

CUNEO CRONACA - Non uno spettacolo, ma un processo: ideazione, costruzione e messa in scena passano nelle mani dei bambini. Domenica 10 maggio il Complesso della Margaria del Castello di Racconigi ospita Protagonisti in scena, laboratorio di animazione con marionette per bambini dai 6 anni.

A cura della Fondazione Marionette Grilli, l’appuntamento – in programma alle ore 10.30 e 15 – è costruito come un’attività operativa: si lavora sulle figure, so costruisce una breve trama e si arriva alla messa in scena di un micro-spettacolo dal vivo. Il teatro di figura viene utilizzato come linguaggio, per sviluppare creatività e inclusione, con un’attenzione al fare e alla dimensione collettiva.

Il laboratorio si inserisce nel calendario di EFFIMERA. Vivere il Parco del Castello di Racconigi, il progetto che fino ad ottobre riapre e mette in uso il Complesso della Margaria insieme alle Serre reali e al Giardino dei Principini, alternando attività e aperture in uno spazio normalmente non accessibile. Durante tutte le giornate della rassegna, il Parco è aperto dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.00) e il percorso include il Complesso della Margaria, le Serre reali e il Giardino dei Principini.

EFFIMERA. Vivere il Parco del Castello di Racconigi

Fino all’11 ottobre 2026

Margaria del Castello di Racconigi

Domenica 10 maggio 2026, ore 10.30 e 15

Protagonisti in scena

Laboratorio di animazione con marionette

Età consigliata: dai 6 anni

Prezzo: intero 10 euro, ridotto 5 euro

I biglietti per gli eventi includono l’accesso giornaliero al Parco con visita libera.

Per gli eventi è richiesto l’acquisto anticipato del biglietto esclusivamente online sul sito Musei Italiani oppure tramite APP dedicata.

L’ingresso avviene direttamente alla Margaria, dal cancello in ferro sul lato nord del muro di cinta del Parco, all’incrocio con via Migliabruna (coordinate GPS: 44°47'14.9"N 7°40'16.4"E).

Per le persone che partecipano agli eventi è disponibile un parcheggio con accesso dal cancello in ferro verso via Migliabruna (posti limitati).

Informazioni: drm-pie.racconigi@cultura.gov.it.

Biglietti online su www.museiitaliani.it e tramite app Musei Italiani.

Tariffe e modalità di accesso al Parco durante la rassegna

Per la visita libera al Parco – comprensiva del Complesso della Margaria, delle Serre reali e del Giardino dei Principini – è previsto un biglietto di 5 euro da acquistare nella biglietteria del Castello:

Visitatori singoli: ingresso senza prenotazione dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.00).

Gruppi e scuole: ingresso dalle 10.00 alle 16.00, con partenze ogni 15 minuti; sono richieste la presenza di una guida turistica abilitata e la prenotazione obbligatoria: https://t.ly/6O2QO.

Biglietto Parco Effimera: intero 5 euro; ridotto 2 euro persone di età compresa tra 18 e 25 anni; gratuito per persone di età compresa tra 0 e 18 anni; persone in possesso di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card e Royal Pass; persone con disabilità e relativi accompagnatori; ulteriori gratuità in base a disposizioni di legge e convenzioni.

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