A Pontechianale camp residenziale di tre giorni per i giovani della valle con Varaita Insieme

CUNEO CRONACA - Da venerdì 12 a domenica 14 aprile 2024, presso frazione Castello a Pontechianale (vicolo Portone 1), il progetto “Varaita Insieme” propone, con il supporto della cooperativa sociale Caracol, un camp residenziale di tre giorni per ragazzi tra i dodici e i diciannove anni residenti in Valle Varaita. L’iniziativa, dal titolo “L’altra Montagna: vivere la Valle con occhi giovani”, ha l’obiettivo di far vivere ai ragazzi un’esperienza in natura, arricchita da attività e incontri. L’iscrizione al camp è obbligatoria entro venerdì 5 aprile tramite il form QUI. Per maggiori informazioni scrivere a generazionimonviso@caracolcoop.com o contattare i referenti della cooperativa Caracol: Andrea Giordano (3479727717) e Anna Pegoraro (3802018426).

“Il camp residenziale è un’occasione per riunire i giovani della Valle in un momento di condivisione, dandogli l’opportunità di vivere una gita fuori porta tra pari – spiega il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta -. Lo spirito del progetto Varaita Insieme è proprio quello contribuire all’intessere di nuove relazioni tra i ragazzi del territorio: per questo ci auguriamo che la proposta sia accolta con entusiasmo dalle famiglie e dai ragazzi”.

La tre giorni sarà caratterizzata da giochi e attività di riflessione sui temi delle relazioni, dell’amicizia e delle emozioni. Tempo permettendo, sono previsti momenti in mezzo alla natura con escursioni e proposte ludiche. I partecipanti dovranno essere muniti di abbigliamento sportivo compreso di giacca impermeabile e scarponi, sacco a pelo e necessario per igiene personale, torcia, borraccia e zaino per eventuali camminate.