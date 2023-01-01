A piedi nudi nel Parco fluviale Gesso e Stura: maggio tra api, orchidee e notti stellate

CUNEO CRONACA - Con l’arrivo di maggio, il calendario del Parco fluviale Gesso e Stura si anima di iniziative per tutti i gusti: dagli adulti over 60 ai giovani amanti della natura alle famiglie con bambini, questo mese invita tutti a scoprire il territorio con occhi nuovi e spirito leggero.

Si comincia domenica 3 maggio con la visita guidata all’Oasi naturalistica La Madonnina di Sant’Albano Stura, una delle zone umide più ricche di avifauna nel territorio provinciale. “Missione Natura | Una mattina all’Oasi” è un’esperienza pensata per grandi e piccini incentrata sul rapporto tra terra, acqua e cielo, che accompagna i partecipanti alla scoperta di un autentico scrigno di biodiversità che custodisce migliaia di uccelli, tra i quali anche alcune specie rare in un contesto suggestivo e inaspettato.

Con la bella stagione, lo spazio sensoriale f’Orma torna protagonista con proposte dedicate al benessere in ambiente naturale. Venerdì 8, 22 e 29 maggio “Esercizio fisico in ambiente naturale | Speciale over 60” propone un minicorso in tre incontri, con cammino a piedi nudi e introduzione all’uso dei bastoncini da Nordic Walking, per sviluppare propriocezione, equilibrio, sensibilità plantare e sicurezza del movimento.

Sabato 9 maggio il Parco si apre al mondo della formazione con “Educare a piedi nudi”, un appuntamento rivolto in particolare a educatori e insegnanti della prima infanzia e della scuola primaria, per sperimentare il barefooting come strumento di osservazione e stimolo sensoriale.

Domenica 10 maggio “Il fiume a piede libero” e “Silent reading & drawing” unisce i benefici della camminata a piedi nudi, al piacere della lettura e del disegno in un tempo lento e immersivo, con una formula pensata per giovani e adulti che vogliono vivere il parco in modo più “slow”.

Ancora sabato 9, nel pomeriggio, l’imperdibile “Vita da api” darà a grandi e piccini la possibilità di osservare da vicino il mondo delle api grazie a una piccola telecamera introdotta nelle arnie e guidata dagli apicoltori del Parco.

Si prosegue festeggiando un appuntamento importante per il territorio: il Cuneo Montagna Festival infatti porta al Parco numerose proposte che spaziano dall’arte alla scienza.

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio la Casa del Fiume ospiterà il workshop “Di cosa parliamo quando parliamo di storie”, guidato dallo scrittore Davide Longo, mentre il 16 e 17 maggio verrà presentato il progetto “Materia madre” con le proiezioni immersive di “Darkness Matters”, un film che affronta il tema dell’inquinamento luminoso mostrando il valore dell’oscurità per gli ecosistemi e per la fauna selvatica. Al progetto, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha collaborato Sideralis aps, che allestirà un vero e proprio planetario temporaneo nei giardini della Casa del Fiume dando la possibilità di vivere un’esperienza magica ed esclusiva a tutti i visitatori. È una proposta che unisce divulgazione scientifica e narrazione poetica, invitando a guardare alla notte come a una dimensione della vita da comprendere e rispettare.

Nella mattinata di domenica 17 maggio uno speciale “Trekking delle orchidee” offre un’insolita escursione adatta a tutti nell’area di Tetto Dolce a Cuneo, dove crescono insospettabili specie di orchidee selvatiche rare e protette in un ambiente di prati aridi e cespuglieti sulle sponde del torrente Gesso.

Gli amanti della montagna potranno inoltre prendere parte a “L’esplorazione infinita. Riscoprire il mondo con l’orientamento naturale”, con Franco Michieli e Linda Cottino, e a “Erbe chimeriche. Laboratorio di botanica fantastica nella metromontagna” a cura di Francesco Terzago. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.festivaldellamontagna.it.

Sabato 23 maggio torna al Parco “Città in note | La musica nei luoghi” con mini-esperienze sensoriali a f’Orma e con lo spettacolo musicale “Afrodream”, confermando il legame tra natura, suono e partecipazione culturale.

Infine, nel pomeriggio di sabato 30 maggio “La via del gigante d’acqua” promette un’entusiasmante avventura a piedi nudi alla ricerca di Gorg, il grande gigante d’acqua dello spazio f’Orma.

Inoltre, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 è possibile visitare il percorso sensoriale f’Orma e regalarsi un momento di puro benessere immersi nella natura e cullati dal suono dell’acqua.

L’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, Cuneo, è aperto dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. In questi orari è possibile usufruire del servizio di noleggio bici, acquistare i titoli di ingresso a f’Orma, acquistare e timbrare i passaporti Big Bench Community Project. La Big Bench del Parco è la numero 457 e si trova presso l’Area relax sotto il Santuario degli Angeli a Cuneo.

Per tutte le informazioni e per prenotare la partecipazione agli eventi è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire i canali social ufficiali del Parco. Per maggiori dettagli, tariffe e prenotazioni: tel. 0171.444501 – e-mail eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.