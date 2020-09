Meglio a piedi e in bici: nel territorio dell'Asl Cn1 si superano i dati regionali e nazionali

CUNEO CRONACA - Per mobilità attiva si intende l’uso della bicicletta o la scelta di andare a piedi per recarsi a lavoro o a scuola o per i propri spostamenti abituali, in alternativa all’uso di veicoli a motore. Oltre che vantaggiosa per l’ambiente, la mobilità attiva offre la possibilità di raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)* e avere benefici sulla salute. Il tema scelto per la 19esima edizione della Settimana Europea della mobilità 2020 dal 16-22 settembre, invita infatti a scegliere il giusto mezzo per città più vivibili. Questo si traduce in sostenibilità e miglioramento della qualità della vita nelle città in cui viviamo, ma anche cambiamento dei nostri stili di vita.

Con le interviste telefoniche del Sistema di Sorveglianza PASSI, vengono individuati gli adulti (18-69 anni) che usano la bicicletta o si spostano a piedi per recarsi al lavoro, a scuola o per i loro spostamenti abituali e, tra questi, quanti grazie a tale abitudine raggiungono i livelli di attività fisica raccomandati da OMS per avere benefici sulla salute. Infatti utilizzare la bicicletta o camminare per spostarsi in città, per almeno 10 minuti consecutivi, cumulando almeno 150 minuti a settimana, può garantire il raggiungimento di questi livelli, al netto dell' attività fisica praticata nel tempo libero o durante l’attività lavorativa.

I dati PASSI 2016-2019 mostrano che il 54% dei nostri intervistati 18-69enni residenti sul territorio aziendale, pratica mobilità attiva utilizzando la bicicletta e/o spostandosi a piedi abitualmente. Riferiscono di farlo in media per 4/5 giorni a settimana; chi usa la bicicletta totalizza mediamente 107 minuti settimanali, chi va a piedi 146 minuti. Sulla base dell’ indicatore di mobilità attiva, i soggetti si classificano in fisicamente attivi/ parzialmente attivi/ non attivi. Sul 54% dei nostri intervistati che praticano mobilità attiva, il 25% raggiunge i livelli raccomandati da OMS per avere benefici sulla salute.

In sintesi, scrive l'Asl Cn1: tra i nostri residenti il dato relativo al ricorso alla mobilità attiva (54 %) è superiore al dato del Piemonte (52%) e al dato nazionale (Italia 44%). La mobilità attiva contribuisce al raggiungimento dei livelli di attività fisica raccomandati per avere benefici sulla salute e grazie a questa buona abitudine, risulta fisicamente attivo il 25% della nostra popolazione (vs Piemonte 26% e Italia 21%). La percentuale degli intervistati 18-69enni che riferiscono nell’ultimo mese di aver fatto tragitti in bici o a piedi per gli spostamenti abituali ai livelli raccomandati , risulta più alta negli uomini, nelle classi di età più giovani (18-24anni), nelle persone con bassa istruzione, in quelle che riferiscono molte difficoltà economiche e negli stranieri.