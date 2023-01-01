A Peveragno "Andiamo alla veglia": una serata dedicata alla Bisalta con Nanni Villani

L’iniziativa fa parte della serie di appuntamenti avviata dopo la pandemia e da allora sempre molto partecipata. A organizzarla è l’Associazione Culturale Il Ricetto, in collaborazione con la Biblioteca civica, la Compagnia del Birùn, l’Associazione Gai Saber e la sezione di Peveragno del Cai, Club Alpino Italiano.

La serata avrà per titolo «La Bizimaouda, la nosta mountanha», «La Bisalta, la nostra montagna», e vedrà la partecipazione dello scrittore Nanni Villani, curatore del libro «BisAlta: una grande montagna». Saranno disponibili alcune sedie, ma chi lo desidera potrà portare con sé una sedia pieghevole. In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato.