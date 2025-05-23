A Palazzo Mathis arriva la mostra degli studenti sull'uso consapevole di Internet

CUNEO CRONACA - L'Istituto Comprensivo "Piero Angela" di Bra aprirà le porte alla mostra “Voci di Saggezza Digitale – Bullismo, cyberbullismo e benessere digitale”, un percorso nato per dare voce alle riflessioni, alle emozioni e alle idee di bambini, ragazzi e famiglie sui temi del rispetto, delle relazioni e dell’uso consapevole della rete.

Gli elaborati esposti sono il risultato di un lavoro condiviso che ha coinvolto le scuole dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado e i genitori, attraverso produzioni artistiche, multimediali e creative dedicate al tema della saggezza digitale. La mostra si terrà presso Palazzo Mathis dal 12 al 14 maggio e rappresenterà un’occasione importante di incontro tra scuola, famiglie e territorio per riflettere insieme sul valore delle parole, dell’ascolto e della responsabilità online e offline.

Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Educare al Benessere digitale e alla prevenzione del cyberbullismo”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il “Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (Legge n. 234/2021 – Decreto dipartimentale n. 867 del 17 aprile 2025 – Avviso USR Piemonte prot. n. 9551 del 23/05/2025).