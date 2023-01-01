A Paesana giovani sui sentieri partigiani e l'inaugurazione del Giardino dei Giusti

CUNEO CRONACA - Per il terzo anno consecutivo, Paesana ospiterà i cinquanta ragazzi del Campeggio della Liberazione, organizzato dall’associazione Spostiamo Mari e Monti con la collaborazione del Comune di Paesana e delle associazioni locali. Tra le novità più significative di questa edizione c’è l’inaugurazione del Giardino dei Giusti.

I ragazzi arriveranno venerdì 24 aprile e già in serata prenderanno parte alla tradizionale Fiaccolata delle Ferrere, in programma a partire dalle 18. Il 25 aprile il ritrovo è fissato alla borgata Raina alle 9.30, con esplicito invito alla partecipazione rivolto anche alla popolazione locale. Da lì partirà il cammino lungo i sentieri partigiani, con arrivo previsto alla Miauda intorno alle 11.30, dove seguirà il pranzo al sacco.

Proprio lungo il percorso sarà inaugurato il Giardino dei Giusti, progetto finanziato e promosso da Spostiamo Mari e Monti e dalla Fondazione Gariwo, realizzato con la collaborazione attiva di Sergio Beccio, Hervé Tranchero, della tipografia Audisio ed Enrico Crespo.

Come gli altri Giardini dei Giusti disseminati in tutta Italia, anche quello di Paesana rende omaggio a figure che rappresentano la responsabilità attiva contro l’odio e la disumanizzazione. A Paesana saranno ricordati tre personaggi del passato e una figura del presente: Aldo Allocco, Paola Sibille, Piero Calamandrei e Alganesh Fessaha.

Fessaha è la fondatrice della ONG Gandhi, impegnata nel sostegno a bambini, adolescenti e donne attraverso progetti di assistenza in diversi Paesi africani, in Europa e in India. Paola Sibille, conosciuta come Ombra, fu invece una staffetta partigiana. Rimane iconica la fotografia scattata a Saluzzo il 19 aprile 1945, in cui appare sorridente e determinata: uno sguardo che avrebbe mantenuto per tutta la vita, nelle battaglie per i diritti delle donne, nel lavoro e in politica.

Il pomeriggio di sabato proseguirà con i consueti laboratori nella sala polivalente, aperti a tutti ma rivolti in particolare ai più giovani. In serata, alle 21, sempre in Polivalente, è in programma un concerto gratuito a ingresso libero con Vittoria Sciacca e DiMaggio.

La manifestazione si concluderà domenica con il corteo e con il tradizionale incontro con gli amici dell’Anpi di Nichelino.