A Niella Tanaro la musica popolare e colta risuona tra le aie e i cortili del paese

CUNEO CRONACA - Domenica 3 agosto alle ore 21, presso Aia del Castello (località Borgo) a Niella Tanaro, avrà inizio “Musica sull’Aia 2025”, 31esima edizione della rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese. Si parte con “Rosa fragrans”, con l’ensemble di voci femminili Ring Around the Roses. La rassegna proseguirà sempre a Niella Tanaro con altri cinque appuntamenti in calendario giovedì 7, giovedì 14, domenica 17, giovedì 21 e martedì 26 agosto sempre alle 21.

Nel corso dello spettacolo inaugurale “Rosa fragrans” di domenica 3 agosto si esibirà l’ensemble di voci femminili Ring Around the Roses che nasce in continuità con la lunga storia artistica del Ring Around Quartet, per affrontare il repertorio medievale e rinascimentale a voci pari. Le componenti hanno esperienze diverse nel campo della musica vocale e strumentale, dalla polifonia al barocco, dalla musica indiana, al repertorio argentino tradizionale per voce e viola da gamba. La direzione musicale è di Vera Marenco.

Giovedì 7 agosto, alle 21, Aia Beccaria (località Poggio), si animerà con “Oiseaux de passage”, omaggio a Georges Brassens con le sue canzoni tradotte da Fausto Amodei. Il concerto fa da corona a un recente lavoro discografico: Oiseaux de passage (Nota editore), presentato in anteprima al Folk Club di Torino nell’aprile 2023. Il disco contiene le più recenti traduzioni di Amodei delle canzoni di Brassens e segna il sodalizio tra il cantautore Carlo Pestelli e il contrabbassista Federico Bagnasco, responsabile degli arrangiamenti. Il progetto del duo Pestelli-Bagnasco è la messa in scena di un repertorio a quattro mani, non già le esili mani dei due strumentisti, ma quelle di uno dei principali punti di riferimento della chanson francese, George Brassens, e del “Brassens sotto la Mole”, Fausto Amodei, padre ispiratore di molti cantautori italiani. Il grano del primo è passato al setaccio del secondo, che nei decenni ha tradotto non poche canzoni di Brassens, ora in italiano, ora in torinese.

Giovedì 14 agosto, alle 21, presso Aia della Cascina Berzide (località Berzide), Sonia Spinello e Eugenia Canale si esibiscono con “Flow” un’esperienza immersiva in cui l’improvvisazione e la profondità emotiva si intrecciano. Nato dall’incontro tra la cantante e la pianista, “Flow” rappresenta un flusso continuo di suono che sfida le convenzioni e celebra la bellezza dell’improvvisazione. Sonia Spinello e Eugenia Canale si uniscono per dar vita ad un progetto musicale che esplora territori sonori innovativi. Le loro esperienze improvvisative si fondono in un dialogo unico, creando un’esperienza in cui il timbro e l’emozione si mescolano armoniosamente. “Flow” è un viaggio attraverso l’improvvisazione estemporanea, dove ogni nota è una scoperta e ogni brano un universo a sé stante. I testi danno voce a sentimenti e immagini evocati dalla melodia, mentre la connessione profonda con l’elemento naturale permea ogni composizione. Il suono di “Flow” è caratterizzato anche dall’uso innovativo del pianoforte: tecniche anticonvenzionali come gli interventi in cordiera e il pianoforte preparato ampliano le possibilità timbriche. In questo progetto vengono usati strumenti costruiti con materiali di riciclo a cui viene data una seconda vita. Ogni concerto è un’esperienza unica grazie alla grande presenza improvvisativa. Musicisti, pubblico e ambiente si fondono per dare vita ad un suono unico e irripetibile.

Domenica 17 agosto, alle 21, presso Aia della Cascina Berzide (località Berzide), Luca Falomi (chitarre), Alessandro Turchet (contrabbasso), Max Trabucco, (batteria e percussioni), special guest Daniele Di Bonaventura presentano “Naviganti e sognatori”. Con il loro onirico progetto raccontano un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima, quelle storie che sopravvivono in una linea melodica, in un canto accorato, in qualche riga di parole che altri sogni e altri naviganti hanno sovraimpresso; raccontano di Oriente e di Occidente, che hanno in comune il tratto distintivo di “genti cocciute, salmastre e attive”, che anche in musica hanno saputo tendere vele, tracciare mappe, usare il sestante dell’intuito e il cannocchiale della visione, piazzare fari a far intuire la terra di quel ritorno che è sempre indizio di una nuova partenza. Il tutto impreziosito dal contributo di Daniele Di Bonaventura che con il suo bandoneon regala guizzi ed intuizioni di grande espressività. Un disco che trasporta l’ascoltatore in un viaggio immaginifico dove si sogna, ci si emoziona anche grazie ad un sound magistrale che darà gioia anche ai più fini palati audiofili.

Giovedì 21 agosto alle 21, presso Aia Borio/Camilla (località Sant’Anna), è in programma “In fabula” con l’Oscar del Barba-Ox Trio composto da Oscar del Barba (pianoforte e composizione), Giacomo Papetti (contrabbasso), Andrea Ruggeri (batteria). Dopo anni di attività sia su musiche originali, sia su rielaborazioni di Verdi, Bernstein e altri compositori, il gruppo guidato da Oscar Del Barba torna con un nuovo progetto ispirato al linguaggio immaginifico delle favole di Esopo e agli archetipi che rappresentano. Racconti universali che utilizzano il linguaggio dei bambini ed il loro modo di tradurre il mondo, per trasmettere contenuti senza tempo. Jazz, classica e rock sono i riferimenti stilistici primari del trio, ma in questo caso anche la musica popolare e per l’infanzia.

Martedì 26 agosto alle 21,presso Aia Borio/Camilla (Località Sant’Anna) ultimo appuntamento di “Musica sull’Aia 2025” con “Tra il classico e il profano – Storie di famiglia” con Carlo Aonzo (mandolino) e Luca Zanetti (fisarmonica). Carlo Aonzo, mandolinista concertista e docente presso il Conservatorio di Bari, collabora con istituzioni quali il Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro Bellini di Catania, la Nashville Chamber Orchestra, la Dartmouth Symphony Orchestra, così come con le orchestre mandolinistiche di tutto il mondo; si esibisce nelle maggiori sale da concerto tra cui la Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Victoria Memorial Hall di Calcutta, la Toyosu Hall di Tokyo e tiene masterclass e conferenze sullo strumento in diverse nazioni. Appassionato ricercatore, fonda e dirige dal 2006 l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e cura la rassegna Mandolini in Mostra presso Cremona Musica Exhibitions & Festival. Innumerevoli i suoi progetti discografici ed editoriali, tesi alla divulgazione del mandolino in tutte le sue declinazioni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella con il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli e quella con il leggendario pianista Bruno Canino; il duo ha appena pubblicato un album incentrato sulle composizioni originali per mandolino e pianoforte di Ludwig van Beethoven. Luca Zanetti, fisarmonicista e compositore torinese dopo le prime esperienze musicali con l’orchestra da ballo approda al jazz e alla musica d’autore. Affronta vari generi musicali: dal tango al manouche, dal jazz al cantautorato sia in qualità di leader che di compositore. Numerose le sue collaborazioni con artisti quali Kenny Wheeler, Gianni Coscia, Fabrizio Bosso, Riccardo Tesi, etc. Concertista a livello internazionale, in questi ultimi anni costituisce l’etichetta discografica “Zanetti records”, varie le sue produzioni musicali, riceve l’onorificenza di fisarmonicista dell’associazione Piemontesi nel mondo e la “Stella C.E.A” della comunità europea dal museo della fisarmonica di Recoaro Terme; viene premiato al Museo internazionale delle impronte dei grandi fisarmonicisti con il “calco in oro” della sua mano destra. Nel 2022 vince il premio italiano della critica “Orpheus Award” col cd Danza nel tempo; Coordinatore artistico dell’Accordion show di Cremona musica, endorser del brand “Fismen”, ospite al PIF di Castelfidardo in ricordo di Wolmer Beltrami e Gorni Kramer.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro Aps e si tiene con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Niella Tanaro con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero. In caso di maltempo i concerti si terranno nella Confraternita di Sant’Antonio.