A Niella l'ultimo appuntamento di "Musica sull'Aia" con Carlo Aonzo e Luca Zanetti

CUNEO CRONACA - Martedì 26 agosto, alle 21, a Niella Tanaro, si terrà l’ultimo appuntamento di “Musica sull’Aia 2025”, la rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese. Presso Aia Borio/Camilla - località Sant’Anna (in caso di maltempo la serata si terrà nella Confraternita di Sant’Antonio) è in programma il concerto a ingresso libero “Tra il classico e il profano - Storie di famiglia”, con Carlo Aonzo (mandolino) e Luca Zanetti (fisarmonica).

Carlo Aonzo (nella foto a sin), mandolinista concertista e docente presso il Conservatorio di Bari, collabora con istituzioni quali il Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, il Teatro Bellini di Catania, la Nashville Chamber Orchestra, la Dartmouth Symphony Orchestra, così come con le orchestre mandolinistiche di tutto il mondo; si esibisce nelle maggiori sale da concerto tra cui la Carnegie Hall di New York, la Filarmonica di San Pietroburgo, la Victoria Memorial Hall di Calcutta, la Toyosu Hall di Tokyo e tiene masterclass e conferenze sullo strumento in diverse nazioni. Appassionato ricercatore, fonda e dirige dal 2006 l’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e cura la rassegna Mandolini in Mostra presso Cremona Musica Exhibitions & Festival. Innumerevoli i suoi progetti discografici ed editoriali, tesi alla divulgazione del mandolino in tutte le sue declinazioni. Tra le sue collaborazioni più recenti quella con il direttore d’orchestra Federico Maria Sardelli e quella con il leggendario pianista Bruno Canino; il duo ha appena pubblicato un album incentrato sulle composizioni originali per mandolino e pianoforte di Ludwig van Beethoven.

Luca Zanetti (nella foto a destra) fisarmonicista e compositore torinese dopo le prime esperienze musicali con l’orchestra da ballo approda al jazz e alla musica d’autore. Affronta vari generi musicali: dal tango al manouche, dal jazz al cantautorato sia in qualità di leader che di compositore. Numerose le sue collaborazioni con artisti quali Kenny Wheeler, Gianni Coscia, Fabrizio Bosso, Riccardo Tesi, etc. Concertista a livello internazionale, in questi ultimi anni costituisce l’etichetta discografica “Zanetti records”, varie le sue produzioni musicali, riceve l’onorificenza di fisarmonicista dell’associazione Piemontesi nel mondo e la “Stella C.E.A” della comunità europea dal museo della fisarmonica di Recoaro Terme; viene premiato al Museo internazionale delle impronte dei grandi fisarmonicisti con il “calco in oro” della sua mano destra. Nel 2022 vince il premio italiano della critica “Orpheus Award” col cd Danza nel tempo; Coordinatore artistico dell’Accordion show di Cremona musica, endorser del brand “Fismen”, ospite al PIF di Castelfidardo in ricordo di Wolmer Beltrami e Gorni Kramer.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro Aps con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Niella Tanaro e il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni sulla rassegna è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella).