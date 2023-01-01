A Neviglie torna GoodWine: degustazioni, incontri e teatro nel borgo delle Langhe

CUNEO CRONACA - Torna a Neviglie, nel cuore delle Langhe, GoodWine – Convivio Enogastronomico e Culturale, la manifestazione giunta alla sua 22ª edizione. Tre giorni di incontri, degustazioni, arte e celebrazioni si svolgeranno dal 10 al 12 luglio 2026, animando il borgo e richiamando appassionati, esperti e visitatori da tutta la regione.

L'evento è organizzato dal Comune di Neviglie, dalla Pro Loco, in collaborazione con l'Associazione dei Produttori, la Protezione Civile, Neviglie Green e il Gruppo Alpini, con il patrocinio della Regione Piemonte.

Venerdì 10 luglio, alle 19,30, è in programma “Incontro tra Bolle – Alta Langa, Metodo Classico e Champagne”. Cena con degustazione guidata (€ 30 a persona). Un percorso sensoriale tra le migliori produzioni del territorio e i grandi Champagne francesi, guidato da Luigi Bertini. Prenotazione obbligatoria entro l'8 luglio.

Sabato 11 luglio, alle 17, presso la Chiesa di San Michele, si terrà il convegno “La vigna comunale come modello di sviluppo territoriale tra Arte, Alta Langa e futuro”. Quando il vino diventa patrimonio collettivo, prodotto da un comune, vestito d'arte, inserito in una denominazione giovane — può diventare il modello per salvare i territori dal turismo passivo e dalla crisi del settore?

Tra i temi trattati: il progetto Viagè, nascita, visione e prospettive; Alta Langa DOCG, una denominazione giovane e il suo futuro; vino e arte, come un'etichetta racconta un territorio; esperienze a confronto, altri comuni produttori in Italia e in Europa.

A seguire, la presentazione ufficiale del primo vino Metodo Classico del Comune di Neviglie: nasce Viagé, simbolo di una comunità che ha scelto di fare della propria vigna un patrimonio collettivo.

Alle 19,30 è previsto l’aperitivo panoramico con musica presso "The Traveler", con vista sulle colline delle Langhe. Alle 20,30 seguirà la cena sotto i secolari ippocastani tra innovazione e tradizione. Conviviale (€ 50 a persona). Un'esperienza gastronomica unica, all'ombra degli antichi alberi che vegliano sul borgo, abbinata ai vini del territorio. Prenotazione obbligatoria entro l'8 luglio.

Domenica 12 luglio la giornata sarà dedicata ad arte, premi, tradizione e teatro. Alle 9,30 aprirà il mercatino artigianale e dei prodotti della terra. Alle 10 sono previste le iscrizioni all'estemporanea di pittura "Un'etichetta per Neviglie".

Alle 16, presso la Chiesa di San Michele, sarà consegnato il Premio "Caviot d'Argento 2026". Alle 16,30 "Neviglie Green" rompe il salvadanaio 2025: un momento dedicato all'impegno dei giovani per la sostenibilità e l'ambiente. Alle 17 si terrà la premiazione dell'estemporanea di pittura "Un'etichetta per Neviglie".

Alle 19 spazio alla merenda sinojra in contrada: il momento più autentico e conviviale della tradizione piemontese, nel cuore del borgo. Alle 21,30, presso The Traveler, andrà in scena "Mi abbatto e sono felice" — Mulino ad Arte, rappresentazione teatrale nell'ambito del festival "Paesaggi e oltre 2026".

Le cene del 10 e dell'11 luglio sono a prenotazione obbligatoria, entro l'8 luglio 2026. Per informazioni e prenotazioni: tel. 335 6157392 (Staff), email goodwine.neviglie@gmail.com (Ivana Sarotto).

GoodWine è molto più di una festa del vino: è la celebrazione di un'intera comunità che ha scelto di fare del proprio territorio un patrimonio condiviso, capace di parlare al futuro senza dimenticare le radici.