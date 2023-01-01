"A Natale regala un territorio che ami": 10 influencer promuovono i sapori del Cuneese

CUNEO CRONACA - Sulla linea degli ottimi riscontri ottenuti nelle prime due edizioni, anche quest'anno i primi ordini dei pacchi di Natale a marchio Qualità Parco APAM non si sono fatti attendere. (Maggiori info sui pacchi QUI)

Dopo un accurato lavoro di progettazione, avviato già a inizio settembre assieme ai produttori che ha portato a definire la composizione dei tre pacchi dono, siamo alla fase operativa: una ventina di giorni intensi in cui il gruppo di produttori e venditori lavora in forte sinergia mettendo in campo grande spirito di collaborazione, elasticità e capacità di coordinamento.

"Abbiamo avuto modo di verificare già negli scorsi anni come questa iniziativa non solo permetta di promuovere i prodotti e di raggiungere un pubblico di potenziali nuovi clienti, ma rappresenti un'occasione di forte interazione tra i produttori che porta alla costruzione di rapporti professionali basati su una migliore conoscenza reciproca e una maggiore fiducia" dichiara Luca Gautero, Direttore dell'Ente.

Il pubblico sta inoltre confermando l'interesse a far conoscere ad amici e parenti i sapori del proprio territorio di riferimento e sostenere filiere locali eque e sostenibili. A questo interesse spontaneo verso le tradizioni gastronomiche del territorio, arriva il sostegno di una squadra di influencer tutte al femminile. Sono 10 tra atlete, cuoche, nutrizioniste, food blogger, scrittrici che hanno compreso il valore di questa iniziativa e hanno deciso di farla conoscere ai loro followers.

La squadra di influencer

Marta Bassino

Campionessa di sci, testimonial e preziosa collaboratrice dell'Ente.

Cinzia Dutto

Ha un blog - "Il pensatoio" - ricco di storie, interviste e podcast realizzati con chi lavora e vive in montagna. Si definisce una "cacciatrice di storie", scrive per passione di montagna, resistenza e vita vissuta.

Carola Benedetto e Luciana Ciliento

Amiche da 16 anni, iniziano in radio, poi Carola prosegue nella musica, scrive poesie, teatro e prosa, mentre Luciana traduce, è costumista e tour manager. Nasce il documentario "Pierre Rabhi. Il mio corpo è la terra", il saggio "La terra non è mai sporca" (2018, Add Editore) e "Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo" (DeA Planeta Italia, 2019). Dal 2018 sono ospiti fisse di Overland (Rai1): nascono "Le storie di Carola e Luciana" che loro definiscono racconti di viaggio e di vita al di là del nostro naso.

Debora Sattamino

Collaboratrice de "L'Unione Monregalese", è una grande appassionata di cucina e gastronomia. È autrice del libro "Le ricette dell'Unione", edito da CEM - Cooperativa Editrice Monregalese -, un "ricettario" di oltre 30 piatti rappresentativi delle nostre terre, e di "Con Debora in cucina - Le nuove ricette", seconda raccolta di piatti stagionali edita da CEM.

Greta Ciccone - Visit Valle Gesso

L'Associazione Visit Valle Gesso lavora per garantire un futuro sostenibile per la Valle, promuovendo le sue risorse naturali e creando opportunità per tutti coloro che ci viviono e la visitano. La missione dell'associazione è quella di promuovere il territorio della Valle Gesso, sensibilizzando residenti e fruitori verso l'ambiente montano, flora e fauna locale, delicati e fragili; infine, l'associazione ha l'ambizione di creare nuove opportunità per i giovani e per le attività commerciali del luogo.

Giuseppina Melino

Social media marketer e content creator sulla sua pagina Instagram edimoracreativa, ha accettato la collaborazione perché "promuovere le eccellenze per me è fonte di ispirazione quotidiana".

Cascina Madama Rous

Monica Abello, foodblogger casereccia: nella vita è artigiana, mamma e appassionata di cucina. La sua parola chiave è casereccio! Il suo modo di cucinare trova le sue radici nella sua famiglia e nello stile di vita in cui è cresciuta. Venendo dalla campagna, è da sempre abituata a una cucina semplice e genuina, fatta di prodotti caserecci e non sofisticata.

Betullablog

Beatrice Bitullio dal 2012 ha aperto un blog di cucina e tradizioni culinarie del Piemonte e del mondo. Originaria di Valdieri, ora abita a Torino ma spesso torna nelle Alpi Marittime per respirare e, naturalmente, cucinare!

Virginia Golinelli

Biologa nutrizionista, social media manager e content creator, sperimenta ricette veloci in cucina, raccontando le sue buone abitudini alimentari a chi, come a lei, piace mangiare sano ma con gusto.

Le novità del 2025

Tante le novità del 2025 a partire dalla disponibilità di una confezione per vegetariani, che va ad aggiungersi alle due per onnivori, fino alla possibilità di personalizzare il proprio regalo aggiungendo, oltre ai bellissimi pezzi unici in vetro e ceramica di Patricia Lamouroux e Aurora Vena, anche il panettone classico e il panpandoro con la glassa al cioccolato bianco della Bottega del Nazionale di Vernante.

Le scatole regalo del Natale 2025 sono tre: il Pacco "Ermellino" - per onnivori - e il Pacco "Abete bianco" - per vegetariani - entrambi in vendita al costo di 35 euro, e il Pacco "Aquila reale", che contiene un numero maggiore di prodotti ed è venduto al costo di 60 euro.