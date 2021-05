A Mondovì torna la corsa a sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie

CUNEO CRONACA - Domenica 23 maggio a Mondovì, in provincia di Cuneo, torna "2 Passi per l’Autismo Urban Trail", edizione 2021 del trail cittadino competitivo su circuito di 12 km con 500 metri di dislivello positivo il cui ricavato sarà completamente devoluto all’associazione di volontariato Autismo Help Cuneo. La partenza sarà alle 10,30 in piazza Maggiore.



"Dopo la forzata rinuncia dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria – dichiara Eralda Loser, presidente di Autismo Help Cuneo Odv - abbiamo alacremente lavorato insieme al Team Marguareis affinchè l’edizione di quest’anno potesse svolgersi, pur con tutte le misure restrittive che l’attuale situazione epidemiologica tuttora impone. Abbiamo infatti dovuto gioco forza rinunciare alla tradizionale camminata non competitiva che tuttavia confidiamo di poter riprendere sin dalla prossima edizione. Il nostro impegno sarà dunque tutto rivolto al trail competitivo che sarà come al solito molto spettacolare vista la peculiarità di un percorso fatto di tanti saliscendi che solo una città come Mondovì può garantire".

L’evento, patrocinato dal Comune di Mondovì e realizzato sotto l’egida di Uisp Piemonte, è reso possibile anche grazie al contributo a scopo benefico fornito da molte realtà del territorio. A tale riguardo le associazioni Autismo Help Cuneo Odv e Team Marguareis ringraziano la Farmacia Turco di Mondovì, l’azienda dolciaria Costamatis di Fossano, la Tipolitografia Mondino di Fossano, Sport Fashion di Mondovì, Cantina del Dolcetto di Dogliani, Aurora Naturale di Mondovì, Michelis Specialità Artigianali di Mondovì, F.B. Dolci Sugar Free di Frabosa Sottana, l’azienda dolciaria Balocco di Fossano, l’associazione La Funicolare di Mondovì e la Fondazione Crc.

Info: www.teammarguaries.it. Iscrizioni: http://wedosport.net.