A Mondovì il talento degli emergenti: torna il Festival dei Giovani Musicisti Europei

CUNEO CRONACA - Dopo lo straordinario evento della prima rappresentazione italiana dell’opera Eloise del compositore contemporaneo inglese Karl Jenkins, andata in scena sabato 15 e domenica 16 ottobre nella splendida cornice del Teatro Alfieri di Asti, evento che ha coinvolto gli allievi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e dell’Istituto Civico Musicale Antonio Vivaldi di Busca, scuole musicali gestite dalla Fondazione Academia Montis Regalis, sabato 22 ottobre ritorna il Festival dei Giovani Musicisti Europei, storica rassegna che seleziona a livello europeo i più interessanti talenti emergenti. Novità della formula di quest’anno è il raddoppio dei concerti che saranno proposti anche nella città di Asti il giorno precedente l’evento di Mondovì.

Queste novità coincidono con la confluenza del Festival nell’ampia proposta artistica dell’Academia Montis Regalis, la prestigiosa fondazione monregalese, che mette a disposizione il proprio know how organizzativo e la propria rete di relazioni sia in ambito locale che internazionale. Il nuovo corso viene salutato con soddisfazione da Lutz Ludemann, fondatore della manifestazione e Presidente di Linus Cultura, che ne auspica una costante crescita nel segno di quell’amore per la musica che ha sempre pervaso gli organizzatori e il pubblico. Sulla stessa lunghezza d’onda è Maurizio Fornero, direttore gestionale dell’Academia, nel raccogliere il testimone: «Ci siamo impegnati al massimo per espandere fin da subito gli orizzonti di questo entusiasmante progetto che mette al centro nuovi talenti e che ha tutte le potenzialità per avvicinare un pubblico giovane alla scoperta della grande musica».

Nella splendida Sala Ghislieri, sabato 22 ottobre alle ore 17.00 – sarà l’orchestra giovanile dell’Academia Montis Regalis che, sotto la bacchetta di un riconosciuto specialista del repertorio antico come Fabio Bonizzoni, presenterà Händel parlava italiano, un concerto interamente dedicato alla produzione del grande compositore di Halle, che vedrà protagoniste anche due voci soliste, Maria Krylova e Nutsa Zakaidze allieve cantanti dell’Accademia Lirica di Osimo. Il programma comprende la virtualmente sconosciuta Suite del Rodrigo, una delle primissime opere scritte ancora in Germania dal giovane Händel prima di partire per l’Italia, l’intensa cantata Il duello amoroso, uno dei lavori più emblematici del lungo soggiorno romano che permise al giovane compositore tedesco di affermarsi tra gli autori più brillanti della sua epoca, e il maestoso Concerto Grosso op. 6 n. 11, che venne portato a termine in seguito a Londra. A seguire, come da tradizione, verrà offerto l’aperitivo al pubblico presente.

La stagione proseguirà con altri quattro concerti cameristici in programma da domenica 6 a domenica 27 novembre alle ore 11.00 nella Sala del Circolo Sociale di Lettura di Mondovì alle 11.00. Il 6 novembre sarà di scena il Quartetto Paganino, un brillante ensemble tedesco costituito nel 2016, che può già contare su collaborazioni molto prestigiose con stagioni di livello internazionale e che delineerà un godibilissimo spaccato dell’evoluzione del quartetto per archi, partendo dal classico modello di Franz Joseph Haydn, che divenne un ineludibile punto di riferimento per molti compositori di tutta Europa, per arrivare ai capolavori di Franz Schubert, autore che nella sua breve parabola creativa seppe sintetizzare genialmente lo stile del Classicismo viennese con le suggestioni dell’allora emergente Romanticismo, reinterpretando a modo suo la lezione beethoveniana e aprendo la porta al futuro di Robert Schumann e Johannes Brahms.

La domenica successiva il pubblico monregalese potrà apprezzare la raffinata arte di Jean-Paul Gasparian, pianista parigino di sconfinato talento, che ha iniziato a conquistare le più prestigiose platee europee prima ancora di compiere 20 anni, grazie a una tecnica impeccabile e a un’eccezionale vena introspettiva, che gli permettono di eseguire in una chiave estremamente personale anche i capolavori più noti del grande repertorio pianistico di cui si credeva di sapere tutto. Il programma del suo recital è imperniato sulle opere di due degli autori più emblematici dei primi anni del XX secolo, il francese Claude Debussy e il virtuoso russo Aleksandr Scriabin, i cui lavori saranno affiancati da un brano molto affascinante di Arno Babadjanian, compositore armeno morto nel 1983, la cui produzione pianistica è tuttora in attesa di una riscoperta sistematica. Per finire, va sottolineato il fatto che Jean-Paul Gasparian è stato inserito dall’autorevole rivista specializzata francese Classica nel novero dei dieci pianisti più promettenti della giovane generazione.

L’avvento del Romanticismo costituisce il tema principale del concerto che si terrà il 20 novembre, proseguendo idealmente il discorso avviato due settimane prima dal Quartetto Paganino. Il principale protagonista della serata sarà Johannes Brahms, compositore amburghese che raccolse – non senza timori e lunghe esitazioni – la pesante eredità di Beethoven, al punto da venire considerato dai suoi contemporanei l’autore più ispirato del repertorio cameristico e sinfonico della seconda metà del XIX secolo. Lo stile del suo Trio op. 8 si fa apprezzare soprattutto per la nobiltà della scrittura, che vede i tre strumenti intrecciare un dialogo fitto e di grande intensità espressiva. Accanto a questo caposaldo del repertorio cameristico verrà eseguito il Trio di Josef Suk, violinista e compositore ceco di grande talento, che seppe dare voce alla struggente bellezza del suo paese natale. Si tratta di opere quanto mai impegnative sotto l’aspetto sia tecnico sia espressivo, che consentiranno al pubblico di ammirare l’alto magistero strumentale del giovane ensemble britannico Larisa Piano Trio.

Domenica 27 novembre la rassegna dedicata ai giovani musicisti europei saluterà il pubblico astigiano e darà appuntamento all’anno successivo con il concerto della giovane chitarrista toscana Carlotta Dalia, vera e propria enfant prodige, che si è esibita in pubblico per la prima volta all’età di soli 12 anni. Il programma del suo concerto parte da due dei più grandi maestri del Barocco internazionale, Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti, nati lo stesso anno (1685) ma dallo stile diversissimo, con il primo che divenne un ineludibile maestro di stile per le generazioni successive e il secondo che legò gran parte della sua fama al clavicembalo. Carlotta Dalia rivisiterà alcune delle opere più note di questi autori, mettendo in evidenza la tradizione iberica presente in numerosi lavori di Scarlatti, che trascorse gran parte della sua esistenza in Spagna. Le suggestioni spagnole saranno presenti anche nelle opere di Fernando Sor, maestro riconosciuto della chitarra spagnola del XVIII secolo, mentre i brani di Mario Castelnuovo Tedesco porteranno il pubblico a scoprire un capitolo tuttora poco noto della storia della musica del XX secolo.

(Foto di Simona Gastaldi dell'edizione precedente)