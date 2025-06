A Moiola la Festa della Fioritura dei castagni: gusto e teatro tra i boschi della Valle Stura

CUNEO CRONACA - L’Unione Montana Valle Stura invita tutti i castanicoltori, appassionati e curiosi alla Festa della Fioritura dei Castagni, in programma sabato 21 giugno nella suggestiva frazione Tetto Spa di Moiola.

L'evento, che si svolge nell'ambito del progetto Alcotra ValOd'OC, propone un’intera giornata in castagneto per celebrare uno dei simboli del territorio, il castagno, e promuovere la conoscenza, la cura e la valorizzazione della castanicoltura, attraverso momenti di formazione, convivialità e cultura.

La giornata si aprirà alle 10:30 con una lezione all’aperto tenuta dal Dott. Giovanni Gamba e dal Prof. Guglielmo Lione, esperti del Centro Regionale della Castanicoltura del Piemonte, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra i castagni per osservare i sintomi fitopatologici e confrontarsi sulle soluzioni da adottare.

Alle 12 sarà offerto un aperitivo dallo staff di ValOd'OC, seguito alle 12:30 dal pranzo a tema “Chestnut-food”, preparato da "Le frittelle di Marta", con piatti ispirati ai sapori del territorio (prenotazione al numero 347 1942878).

Nel pomeriggio, alle 15, si terrà un incontro promosso dall’Unione Montana Valle Stura dedicato ai castanicoltori, per avviare una riflessione condivisa sulla creazione dell’Associazione dei Castanicoltori della Valle Stura.

A chiudere la giornata, alle 17, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Qui sotto, fiaba societale”. Per l’occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito tra Moiola e Tetto Spa, disponibile dalle 9:30 alle 18:30.



In caso di maltempo, tutte le attività verranno spostate presso il Centro Saben di Moiola. Per informazioni e prenotazioni pranzo: 3471942878, alcotra@vallestura.cn.it.