A Marmora si impara a "staccare": meditazione per giovani tra ansia da studio e social

CUNEO CRONACA - Si tiene presso l’ex monastero di Borgata Parrocchia a Marmora l’incontro del laboratorio di meditazione del 29 agosto 2026. Dalle ore 10 alle ore 12 la docente Marta Demontis condurrà i giovani presenti in un percorso pensato per i giovani, per imparare a gestire l'ansia da studio, staccare dai social e ritrovare la concentrazione con la meditazione.

L’ex monastero rappresenta uno spazio d'incontro informale dove i giovani possono esplorare la meditazione per comprendere le proprie emozioni e viverle con più consapevolezza e leggerezza. Un laboratorio pratico e moderno dove i giovani possono sperimentare il potere del silenzio per ritrovare motivazione, chiarezza e serenità.

Un laboratorio per esplorare la mindfulness attraverso l'ascolto di sé, la musica e tecniche di respirazione semplici da usare ogni giorno, per imparare a gestire lo stress: un'esperienza immersiva per aiutare i partecipanti a trasformare le pressioni di tutti i giorni in calma, focus e sicurezza in se stessi.

Il Laboratorio di Meditazione è previsto all’interno del Progetto RiattivaMenti: Mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira, presentato dal comune di Celle di Macra in qualità di capofila, con la partecipazione quali partner dei Comuni di Macra, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppo e Villar San Costanzo e da Uncem Piemonte, Centro Studi Cultura e Territorio APS, Associazione Chaliar ODV, Associazione Luoghi di Passaggio APS, Associazione Escarton APS, Consulta Giovanile Valle Maira e finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

La partecipazione al laboratorio è gratuita. Si consiglia abbigliamento comodo e munirsi di tappetino. Per chi volesse maggiori informazioni contattare la docente al numero 348.0376250. Gradita l’iscrizione : Centro Servizi _AFP Dronero – via WhatsApp 388.3704339.