Sabato a Limone torna la festa dell'Abaiya che racconta la cacciata dei Saraceni dalla valle

CUNEO CRONACA - Una settimana ricca di appuntamenti attende Limone Piemonte e Limonetto, dal 17 al 23 agosto, tra escursioni, musica, cultura e tradizione. Si parte con due escursioni dedicate a famiglie e bambini dai 4 anni in su con la guida naturalistica Monica Dalmasso. La prima è in programma lunedì 17 agosto all'Alpe di Papa Giovanni, per conoscerne le marmotte e le loro abitudini. Durante il percorso si passerà accanto alle loro tane, nella speranza di udirne il caratteristico fischio. La partenza è prevista alle 14 da Limonetto, rientro intorno alle 17.

Mercoledì 19 agosto ci sarà, invece, una passeggiata al Forte Pernante, con un percorso dedicato alla scoperta delle differenze tra camosci e stambecchi. Partenza alle 14 dal Colle di Tenda, rientro alle 17. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica), moni.dalmasso@libero.it. Giovedì 20 agosto appuntamento in Piazza del Municipio alle 21 per una serata tutta da ballare con i Piano B e il loro Endless Summer Tour 2026. La live band proporrà un viaggio musicale attraverso i grandi successi della musica italiana degli anni 80 e '90, per uno show coinvolgente e ricco di energia.

Venerdì 21 agosto ci sarà un’escursione al tramonto ai Forti del Col di Tenda passando per la via romana, con la guida Monica Dalmasso, alla scoperta di uno degli scorci più scenografici e ricchi di storia di Limone. Partenza da Limonetto alle 16, con rientro previsto alle 21. L’itinerario si snoda lungo un percorso di 7 km e 450 metri di dislivello. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento adeguati alla stagione e al meteo: scarponcini comodi e con una buona suola, giacca impermeabile, abbigliamento comodo, zainetto con cibo e acqua, eventuale pila frontale. Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica), moni.dalmasso@libero.it.

Sabato 22 agosto grande appuntamento con la tradizionale Festa dell’Abaiya, rievocazione in costume che affonda le sue origini nella storia e nella leggenda popolare della cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna. A partire dalle 10 il centro di Limone sarà animato dall’Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia in attesa dell’arrivo del gruppo folkloristico proveniente dalla Cappella di San Secondo. Dopo la celebrazione della Santa Messa, alle 11 nella chiesa patronale di San Pietro, la giornata proseguirà con la processione accompagnata dall’orchestra e dai figuranti in costume, per poi entrare nel vivo nel pomeriggio, alle 15 con la sfilata itinerante per le vie del paese, tra musiche e danze popolari. Alle 16 in Piazza del Municipio è in programma la cerimonia di chiusura con la tradizionale investitura dell’Abbà e il cambio della guardia con i Sergenti. Seguirà un momento dedicato al gemellaggio tra Limone Piemonte e Ventimiglia, con la consegna di un omaggio al presidente dell’Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia, e un aperitivo in piazza accompagnato dai balli tradizionali del gruppo folkloristico. Sempre sabato 22 agosto, alle 16.30, la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore” con protagonista Corrado Brignolo. L'autore astigiano presenterà il suo nuovo libro di favole per ragazzi “Villa Felice”, edito da Baima Ronchetti & C.: una raccolta di otto favole dove anche gli oggetti hanno un cuore. Ingresso libero.

La settimana si chiuderà domenica 23 agosto con il primo appuntamento della rassegna “Libri da gustare”, dedicato alla presentazione di “Aromatiche da bere” di Ottavia Castellaro, alle 17.30 nella Sala incontri di Limone Palace. Un viaggio sensoriale tra erbe e profumi, dove la natura diventa l’ingrediente segreto della miscelazione creativa. Ingresso libero. Durante la settimana riparte anche la programmazione del Cine-Teatro Alla Confraternita, con cinque appuntamenti in

calendario alle 21.15. Lunedì 17 e domenica 23 agosto sarà proiettata la commedia “Le città di pianura”, mercoledì 19 agosto “Antartica – Quasi una favola”, venerdì 21 agosto “Nouvelle Vague” e sabato 22 agosto il film di animazione “Minions and Monsters”.

Si ricorda che fino al 27 settembre, nei locali del Grand Palais Excelsior, è possibile visitare la mostra "Limoun d’in bòt". L'esposizione, riproposta sotto una nuova veste dopo il successo delle scorse stagioni, accompagna i visitatori in un viaggio tra passato e futuro attraverso fotografie storiche, documenti d'epoca e spettacolari animazioni realizzate con l'Intelligenza Artificiale. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI A LIMONETTO

Anche Limonetto propone una settimana ricca di appuntamenti dedicati all’intrattenimento, allo sport e alle famiglie. Si parte lunedì 17 agosto alle 17.30 con la presentazione del libro “Ferite dal liceo” di Sandro Marotta. La serata proseguirà alle 19.30 con la “Serata pizza” e il concerto dei “Dare la precedenza”. Martedì 18 agosto alle 9.30 è in programma una lezione di pilates insieme a Beatrice Bolla, mentre alle 10.30 e alle 15 sarà possibile partecipare “Battesimo della sella” dedicato all’avvicinamento e ai giochi con i pony. In serata, a partire dalle 19.30, ci sarà la Cena con delitto.

Mercoledì 19 agosto alle 10 si gioca a calcio con partite amichevoli a squadre, mentre alle 16 è in programma una Caccia al tesoro per bambini, con merenda finale. Giovedì 20 agosto alle 21 cinema sotto le stelle con la proiezione del film di animazione Disney “Encanto”. Venerdì 21 agosto si comincia alle 10 con un incontro dedicato ai rettili, per avvicinarsi al loro misterioso mondo. Alle 19.30 è in programma una cena dedicata al bollito, mentre alle 21 la serata proseguirà con lo spettacolo musicale ’Ohana Disney Show, dedicato alle più celebri colonne sonore dei film d'animazione. Sabato 22 agosto alle 21 appuntamento con il CantaQuiz a squadre insieme a KdiMalinki. Domenica 23 agosto alle 10 si terranno la Messa e la processione in onore di San Chiaffredo, per celebrare il patrono della frazione.

Si ricorda che fino al 21 agosto sarà attivo tutti i giorni il servizio navetta gratuito tra Limone, Quota 1400 e il Colle di Tenda, pensato per facilitare l’accesso alla zona dei Forti ottocenteschi e all’Alta Via del Sale. Le corse saranno effettuate a ciclo continuo dalle 9 alle 17 con un'attesa massima di 30 minuti. Il trasporto delle persone sarà completamente gratuito, senza prenotazione. Per i ciclisti sarà possibile trasportare la propria bicicletta, previa prenotazione, al costo di 5 €.

Inoltre, fino al 30 agosto sarà aperta tutti i giorni la telecabina Severino Bottero, accessibile sia agli escursionisti sia agli appassionati di mountain bike, che consente di raggiungere facilmente i percorsi d'alta quota. Per info su orari di apertura e tariffe: Riserva Bianca (0171/926254, www.riservabianca.it). Per informazioni sul calendario eventi di Limone Piemonte: Ufficio turistico (0171.925281, www.limoneturismo.it).