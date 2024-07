A Limone il Campionato regionale Enduro Mtb e l'apertura stagionale della Telecabina Bottero

CUNEO CRONACA - Domenica 7 luglio Limone ospita la terza tappa della Coppa Piemonte MTB Enduro 2024. La gara si disputerà sui percorsi del bike park limonese e per l'occasione è prevista anche l'apertura stagionale della Telecabina Severino Bottero. L'impianto resterà operativo nei fine settimana di luglio e tutti i giorni dal 27 luglio al 25 agosto 2024, con orario dalle 9.30 alle 17.30. La telecabina sarà, inoltre, attiva nel weekend del 31 agosto-1°settembre e dal 6 all'8 settembre.

La Telecabina Bottero permette di raggiungere numerosi itinerari escursionistici in alta quota per il trekking e svariati percorsi per mountain bike. Inoltre, nel weekend del 20 e 21 luglio e dal 27 luglio al 25 agosto sarà in funzione anche la seggiovia Cabanaira, a Quota 1400, con orari dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 17.30 il sabato e la domenica.

Giovedì 4 luglio la Biblioteca-Museo dello sci propone una lettura animata con laboratorio creativo per i bambini dai 3 ai 6 anni. L'ingresso all'attività è gratuito. Info e prenotazioni: 0171 926663 - bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Sabato 6 luglio in Biblioteca si terrà il primo appuntamento della rassegna “Incontri d'autore”. L'antropologa torinese Alice Schellino presenterà il suo libro "Viaggiare il margine. Nelle terre alte del Guatemala tra le donne maya" di Capovolte Edizioni. Il racconto di una viaggiatrice nelle comunità maya del Guatemala, nell’universo culturale di lingue, colori e mercati, simbologie ancestrali e rombanti camionetas. Ma anche un'indagine sulla Guatemala "profunda", sofferta, femminile emarginale, dove convivono il sentimento dell’abbandono, il turismo aggressivo e noncurante, la violenza reiterata sulla terra e sui corpi delle donne, le ferite di una guerra genocida che ha avuto nella popolazione indigena la sua principale vittima.

Nella serata di sabato 6 luglio, a partire dalle 21, dj set e animazione in Piazza del Municipio organizzato dalla Consulta Giovanile. Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it).