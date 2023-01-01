A Lesegno nasce il "Muretto del Vespista": un mosaico per gli 80 anni della Vespa

SERGIO RIZZO - Sono stati ufficialmente inaugurati, in occasione della tradizionale commemorazione della Festa della Liberazione, i lavori per la realizzazione del “Muretto del Vespista” nel Comune di Lesegno. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dei rappresentanti dei Vespa Club Fossano e Bisalta e di numerose figure di rilievo del mondo vespistico.

Tra i presenti, Fulvio Relmi, presidente del Vespa Club Fossano e rappresentante anche del Vespa Club Italia, Maurizio Vigna-Taglianti, presidente del Vespa Club Bisalta, insieme al vicepresidente del Vespa Club Fossano Prelido Thani, al vicepresidente del Vespa Club Bisalta Mauro Tiozzo, a Maurizio Silvano, noto appassionato e figura di riferimento nel panorama Vespa, e a Giampaolo Del Buono, ex consigliere Comunale.

Il progetto nasce in un anno particolarmente significativo, quello degli 80 anni della Vespa, simbolo intramontabile di libertà, condivisione e passione che ha attraversato generazioni e territori, diventando un’icona riconosciuta a livello mondiale.

“Il Muretto del Vespista” rappresenta un’iniziativa ambiziosa e dal forte valore simbolico. Nel cuore del centro storico di Lesegno, lungo via Giuseppe Garibaldi, un antico muro in pietra sarà trasformato in uno spazio collettivo e partecipativo, destinato ad accogliere le formelle in ceramica dei Vespa Club che aderiranno al progetto.

Nel tempo, il muro diventerà un mosaico unico, capace di raccontare storie di appartenenza, identità e passione condivisa. Ogni formella rappresenterà un Club, un viaggio, una storia. Un contributo concreto alla costruzione di una memoria collettiva che va oltre il singolo gruppo, unendo la comunità vespistica in un’opera destinata a durare nel tempo.

Le formelle saranno realizzate artigianalmente dalla Ceramiche Besio, storica realtà del territorio monregalese specializzata nella lavorazione della ceramica artistica. Il contributo richiesto ai partecipanti sarà destinato esclusivamente alla copertura dei costi di produzione e installazione, senza alcuna finalità di lucro.

Al momento, la possibilità di aderire al progetto è stata riservata ai Vespa Club d’Italia. In una fase successiva, l’iniziativa sarà progressivamente estesa anche ai Vespa Club internazionali e ai singoli appassionati, ampliando ulteriormente il valore partecipativo e inclusivo dell’opera.

Per aderire all’iniziativa è stato attivato il sito dedicato www.ilmurettodelvespista.it, attraverso il quale sarà possibile scegliere il modello di formella, il colore di fondo ispirato alla cartella colori Piaggio e completare la procedura di adesione.

Il progetto si propone non solo come celebrazione degli 80 anni della Vespa, ma come luogo simbolico in cui ogni appassionato potrà riconoscersi e sentirsi parte di una storia più grande.

Un punto di incontro, oggi in costruzione, che domani diventerà tappa imprescindibile per vespisti e visitatori. Lesegno si prepara così ad accogliere una nuova testimonianza di passione e comunità, con l’auspicio che il “Muretto del Vespista” possa crescere nel tempo e diventare un simbolo condiviso da tutta la grande famiglia della Vespa.

Sergio Rizzo