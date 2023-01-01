A La Morra torna la magia del Cantè J'Euv, la festa che annuncia la primavera

CUNEO CRONACA - Torna a La Morra il Cantè J’Euv, la tradizionale usanza popolare che annuncia cantando l’arrivo della primavera. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo dalle 21, nello spazio antistante la Cantina Comunale di La Morra, dove cittadini e visitatori sono invitati a partecipare a una serata all’insegna della convivialità tra canti, risate e calici di vino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riproporre e far rivivere un’antica tradizione del territorio, riportando nel centro del paese uno spirito di festa e condivisione che un tempo segnava il passaggio dall’inverno alla nuova stagione.