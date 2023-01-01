A Garessio moda, spettacolo e convivialità: appuntamento sul nuovo ponte Odasso

SERGIO RIZZO - Giovedì 14 agosto alle ore 21, Garessio ospiterà “Garessio in Vogue – Moda al ponte”, una serata di moda, spettacolo e convivialità che animerà la scenografica scalinata del nuovo ponte Odasso, recentemente inaugurato. L’iniziativa, inserita all’interno della rassegna estiva “I giovedì al ponte”, vedrà sfilare modelle e modelli di tutte le età e taglie, in un evento pensato per celebrare la bellezza inclusiva e legata al territorio.

La serata nasce dalla collaborazione tra diverse attività locali, con il supporto del Comune di Garessio. Parteciperanno la Boutique Il Ponte Nuovo, l’ufficio turistico di Garessio, Sit Start Mountain Store, Gianna Moda, Roba per la Vista, Elia Acconciature e Click Art, realtà del territorio che hanno unito le forze per offrire alla comunità e ai visitatori una serata unica. Il programma sarà arricchito da intermezzi di danza a cura della scuola Airmony e dalla selezione musicale di Dj Albert One, per un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Per l’occasione, il Bar Curini (da Marta) e il Bar Torino proporranno aperitivi a tema, offrendo al pubblico un’esperienza completa, tra gusto e intrattenimento. “Garessio in Vogue – Moda al ponte” è un evento a ingresso libero, pensato per valorizzare il territorio e il nuovo ponte, e promuovere il tessuto commerciale del paese, attraverso una serata di festa aperta a tutti.

