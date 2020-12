A Garessio grande pulizia delle acque del Tanaro post-alluvione, presto Alpini a Ormea

CUNEO CRONACA - I volontari della Protezione Civile della Sezione Ana Cuneo, inquadrati nel 1° Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini, che comprende le sezioni di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, hanno appena concluso la prima fase dell’intervento di ripristino a seguito dell’alluvione che ha colpito alcune zone del Piemonte nel mese di ottobre.

Un impegno che ha visto coinvolti complessivamente 76 unità ripartite sui diversi scenari operativi in Piemonte, nelle province di Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. Gli interventi sono stati effettuati nell’ambito dell’Operazione Luto 2020 (dal latino Lutum, che significa fango), realizzata in stretta sinergia con gli Alpini in armi delle Truppe Alpine, inquadrate nel 32° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Fossano, che hanno operato con mezzi pesanti ed attrezzature campali.

I volontari del 1° Raggruppamento sono intervenuti con squadre formate da 10 volontari, specializzati nel taglio e nella rimozione degli alberi abbattuti, a Garessio, in provincia di Cuneo, e a Balocco, vicino a Vercelli. La Sezione di Cuneo ha contribuito con i suoi vari assetti, che vanno dall’istallazione di una segreteria campale e base di telecomunicazioni a Fossano presso la caserma del 32° Guastatori, alla sede operativa della direzione, oltre all’impiego di varie squadre di motoseghisti.

A Garessio, insieme con le Sezioni ANA di Ceva e Mondovì, hanno provveduto alla rimozione del legname accumulatosi nell’alveo del Rio Bianco, affluente del Tanaro, potendo così ripristinare il corretto flusso delle acque e salvaguardando la tenuta degli argini e dell’alveo stesso. Il cantiere appena concluso di Garessio costituisce il primo intervento, al quale faranno seguito analoghe attività di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza di altri corsi d’acqua in diversi Comuni piemontesi, nelle province di Vercelli, Cuneo, Novara e Verbania, coinvolti nell’alluvione autunnale.

“Ringrazio tutti i volontari della Sezione di Cuneo per l’impegno profuso nelle operazioni di ripristino a Garessio - commenta Piero Ugo, coordinatore della Protezione Civile dell’ANA di Cuneo -. La settimana prossima, neve permettendo, il nostro lavoro proseguirà a Ormea, dove verrà aperto un cantiere per la sistemazione di un parcheggio completamente devastato dalla recente alluvione”.