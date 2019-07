A Frabosa Sottana è il weekend del Salone del libro di montagna: tutti gli eventi

Ultimi ritocchi in vista dell’inaugurazione della sesta edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, il tradizionale appuntamento destinato a portare per due giorni - sabato 20 e domenica 21 luglio - nel capoluogo della valle Maudagna alcuni dei pezzi pregiati della produzione letteraria dell’intero Nord Ovest.

Paolo Beraldi con "La doccia Nera"; Paola Maccario autrice di "La carta del Burro"; Lidia Dutto, con "Se nasce femmina piange la formica"; Giorgio Ferraris con "La Belle Epoque di Ormea", Sarah Cogni con "La finestra sul ciliegio"; Gian Vittorio Avondo con "Rimedi, cibi e altre stranezze della tradizione piemontese"; Beppe Prato con "Pamparato a Tavola", Maria Grazia Orlandini, autrice di "Il segreto della Madonna nera" e Cristina Giordana col libro: "Portami Lassù", saranno i protagonisti delle presentazioni che si alterneranno, nella due giorni, a partire dalle 15 di sabato 20, all’interno della sala conferenze dell’Albergo Italia.

Libri il cui riferimento alla montagna è spesso esplicito e rimarcato come nel caso di “Portami Lassù”, l’opera edita da Mondadori, che è già un cult degli amanti della letteratura: frutto del lavoro di Cristina Giordana. La storia è quella di una mamma che ha perso un figlio sul Cervino, un figlio non comune che dedicava il suo tempo libero alla montagna e che aveva tra i suoi obiettivi la scalata del Dhaulagiri, in Nepal.

Libri, ma non solo. Come tradizione vuole, il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana, promosso dall’associazione culturale Valle Maudagna in collaborazione con l’Associazione San Biagio di Miroglio, il patrocinio della Regione Piemonte, della provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi e di importanti aziende che operano nel Nord-Ovest, funziona da straordinario contenitore all’interno del quale troveranno spazio anche un convegno, quello promosso sabato in mattinata in collaborazione con l’Uncem Piemonte su un tema di particolare importanza al quale prenderanno parte tecnici e amministratori locali: "Il piano dei sentieri per la crescita economica dei territori montani".

Tra gli appuntamenti previsti domenica 21 anche un coinvolgente progetto della Uisp sviluppato da due escursionisti e compagni di viaggio: Valeria Tonella ed Ermanno Pizzoglio che hanno prodotto una selezione di itinerari significativi di una delle aree più belle ed incontaminate del mondo: le isole di Capo Verde. Momento saliente della sesta edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana sarà, sabato alle 21, l’incontro dibattito con John Aimo, ospite d’onore della rassegna 2019, pilota di mongolfiere e campione italiano in carica ed istruttore di volo, fondatore dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. L’appuntamento con imo è in programma presso il salone dell’ex Confraternita.

Da non perdere è la mostra fotografica dedicata alla memoria di Luca Borgoni, giovane alpinista deceduto in occasione di una scalata al Cervino. Le foto saranno esposte per l’intera durata della sesta edizione del Libro di Montagna di Frabosa Sottana presso la sala mostre dell’Albergo Italia. Nel piazzale antistante e all’interno della la struttura alberghiera saranno presenti, nel corso della “due giorni” della rassegna di Frabosa Sottana, stand espositivi di case editrici e associazioni locali, tra queste quelli del WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura, e dell’associazione culturale “I Mondaj” che gestirà anche quest’anno il caratteristico e sempre apprezzato “scambio di libri”.

Sarà possibile seguire la sesta edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana attraverso il sito ufficiale www.salonelibromontagna.blogspot.it oppure collegandosi alla pagina https://www.facebook.com/Salone-Libro-Montagna-Frabosa