A Fontanelle di Boves torna la festa autunnale dei Santi Coronati: il programma

CUNEO CRONACA - La ricca estate di eventi a Boves è ormai terminata e, a salutare l’arrivo dell’autunno, ci pensano come ogni anno i Santi Coronati di Fontanelle di Boves, che da venerdì 10 a domenica 19 ottobre invitano a cene e serate musicali dal gusto squisitamente autunnale.

Il primo appuntamento nella accogliente frazione bovesana inizierà venerdì 10 ottobre a partire dalle ore 19.30 con la serata giovani all’insegna dello street food: hot dog, hamburger e patatine, open bar con birra e cocktail. Seguirà la stima dei nòccioli e, alle ore 21, la gara di belotte presso il bar Miramonti. Alle 21.30 musica revival con i Glamour Live Music e, a seguire, dj set.

Sabato 11 ottobre alle ore 19 si celebrerà la santa messa a “La Capela” di San Lorenzo, mentre alle 20 è prevista la grande “Sina con ula au furn” dedicata alla Cumpagnia d’Encurunati. La cena è aperta a tutti: 23 euro bevande incluse, 10 euro per i bambini fino a 10 anni, gratis fino a 5 anni. Prenotazioni entro mercoledì 8 ottobre presso Bar Yenga, Macelleria “Da Davide” e Acconciature da Brunella. Per info: Proloco 353 4671764 (anche Satispay). Seguirà la stima dei nòccioli e la musica con i Non solo Liscio.

Domenica 12 ottobre alle ore 10 apertura della mostra ortofrutticola e di varie curiosità sugli attrezzi di una volta di Varrone Luigi. Per gli amanti degli animali e per i bambini, in piazza sarà presente il Bosco degli Alpaca.

Alle ore 14.15 processione e benedizione a “La Capela” di San Lorenzo, accompagnata dalle Majorettes The Scarlet Stars di Peveragno. A partire dalle ore 15.15 inizieranno i giochi popolari per bambini dell’Asilo, delle Elementari e delle Medie, e proseguirà la stima dei nòccioli. Alle ore 16 è previsto l’arrivo in piazza della Compagnia, con esibizione delle Majorettes, seguito dalla grande castagnata con vin brulé.

Venerdì 17 ottobre alle ore 20 primo appuntamento con La Gran Sagra della Bagna Cauda sotto il tendone riscaldato (22 euro bevande escluse; bambini 10 euro fino a 10 anni, gratis fino a 5 anni). Prenotazioni entro mercoledì 15 ottobre presso Bar Yenga, Macelleria “Da Davide” o Acconciature da Brunella. Per info: Stefano 347 4451003 – Proloco 353 4671764. Proseguirà la stima dei nòccioli.

Sabato 18 ottobre si terrà il secondo appuntamento con La Gran Sagra della Bagna Cauda, sempre sotto il tendone riscaldato (stesse tariffe e modalità di prenotazione). Anche in questa giornata proseguirà la stima dei nòccioli.

Domenica 19 ottobre alle ore 10 apertura della mostra fotografica “Cüra l’aviu i bre e i cote curte”. Per inviare una foto contattare Piergiorgio al 333 9942059. Ritirare il volantino illustrativo dell’evento presso gli esercizi di Fontanelle.

Sono previste esposizioni amatoriali e mercato/scambio dei giocattoli tra i piccoli commercianti (prenotazione presso Bar Yenga entro il 18 ottobre). Alle ore 15 distribuzione di frittelle di mele e intrattenimento musicale con la Banda Quadra. Alle ore 16.45 il 6° rafting delle Paperelle nel canale “Cumuna”, seguito dalla premiazione della stima dei nòccioli.