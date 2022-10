Fine ottobre, anche in provincia di Cuneo punte di 25 gradi e zero termico a livelli estivi

CUNEO CRONACA - Un campo di alta pressione di matrice nordafricana si estende sul bacino occidentale del Mediterraneo fino all’Europa centrale, garantendo da un lato tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione fino al 1° novembre, con condizioni favorevoli alla formazione di foschie e locali nebbie nottetempo ed al primo mattino sulle pianure centro-orientali, e mantenendo dall’altro l’attuale spiccata anomalia termica positiva che caratterizzerà ancora i prossimi giorni con temperature in pianura mediamente sui 22°C e punte locali di 24-25°C e quota dello zero termico su valori prettamente estivi, oltre i 3500 metri.

Solo dalla metà della prossima settimana al momento vi è la possibilità che questa fase si sblocchi, con un graduale rientro delle temperature nella norma del periodo e qualche pioggia che potrà interessare il nostro territorio. Per quanto riguarda le anomalie di temperatura che hanno caratterizzato il tempo sulla nostra regione durante quest’ultimo mese si può dire fin da ora che, in considerazione delle previsioni per i prossimi giorni, ottobre 2022 in Piemonte è stato il più caldo mese di ottobre degli ultimi 65 anni, con un’anomalia termica positiva superiore a 3.5 °C rispetto alla norma del periodo di riferimento 1991-2020 e supera mediamente di 1°C il 2° mese di ottobre più caldo della serie che risultò essere ottobre 2001.

Domenica 30 ottobre

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato, con foschie o locali nebbie sulle pianure centro-orientali al primo mattino in successivo dissolvimento. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve calo sui 3500-3600 metri. Venti: moderati da sud-sudest sulle Alpi, deboli meridionali sull'Appennino; calmi o deboli occidentali in pianura. Lunedì 31 ottobre Nuvolosità: soleggiato con transito di velature nel corso della giornata; foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo sui 3200 metri a nord e 3400 metri a sud. Venti: meridionali in montagna, moderati sulle Alpi, inizialmente deboli sull'Appennino, in rinforzo; calmi o deboli variabili altrove, con rinforzi moderati da sud da metà pomeriggio tra Astigiano ed Alessandrino. (Immagine e previsioni tratte dal sito di Arpa Piemonte)