A Dronero il teatro parla occitano: in scena "Qui sotto/Aquì de sut"

CUNEO CRONACA - Espaci Occitan, nell’ambito del progetto Sòn de Lenga 2026 e con il sostegno della Regione Piemonte, propone sabato 18 aprile alle 21 lo spettacolo “Qui sotto/Aquì de sut”, messo in scena nell’occitano di Moiola dalla Compagnia I Senzatesta, con la regia dell’attrice e regista Elena Bosco della compagnia La robe à l’envers.

I Senzatesta sono i partecipanti al Laboratorio teatrale del progetto Montagna Futura 2023 della CRC. Protagonista di questa “fiaba societale” è un evento ben noto nelle valli: la grande valanga di Bergemoletto, che il 18 marzo 1755 colpì la frazione di Demonte, causando la morte di numerosi abitanti e seppellendo in una stalla due donne, due bambini e alcuni animali, riusciti a sopravvivere per quasi quaranta giorni.

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito e si terrà da Espaci Occitan, in via Val Maira 19 a Dronero.