A dicembre parte  a Cuneo il progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale

In partenza il progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale, promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con il CISeM (Comitato per l'imprenditorialità sociale e il microcredito) e con il supporto tecnico di SocialFare – Centro per l’innovazione sociale.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere un’ampia azione di sistema volta a rendere la provincia di Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto sociale, con importanti ricadute in termini occupazionali, di sviluppo e di rafforzamento del sistema di servizi offerti ai cittadini.

GrandUP! opererà su due principali fronti: quello dell’imprenditorialità sociale, promuovendo percorsi di consapevolezza, conoscenza e formazione; e quello della capacità del territorio di attrarre investimenti, creando occasioni di incontro con operatori di livello regionale, nazionale ed europeo.

Dopo la firma della convenzione, siglata a ottobre, il progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale sarà lanciato pubblicamente il prossimo 6 dicembre, alle ore 14,30, presso l’Auditorium Varco, in via Pascal 5L, a Cuneo. L’evento sarà un’occasione per confrontarsi sui temi prioritari dell’impatto sociale e dello sviluppo territoriale, anche grazie alla presenza di importanti ospiti: Mario Calderini, full professor, School of Management Politecnico di Milano e promotore di Torino Social Impact; Flaviano Zandonai, sociologo e Open Innovation Manager del Gruppo Cooperativo Cgm; e Gregorz Drozd, rappresentante della Commissione Europea.

L’evento sarà preceduto al mattino, dalle ore 11 alle ore 13 all’Open Baladin, da GRANDUP OFF!, un momento dedicato a tutti gli aspiranti innovatori sociali, studenti e cittadini interessati a conoscere il mondo dell’Innovazione Sociale. Durante la mattinata sarà possibile confrontarsicon Flaviano Zandonai, con gli esperti di innovazione sociale di SocialFare e con i protagonisti del percorso GrandUp! Acceleriamo l’impatto sociale (edizione 2018). Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni e conferma la propria presenza ai due appuntamenti sul sito www.fondazionecrc.it

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione del percorso nato su iniziativa della Fondazione CRC nel 2018 con il progetto GrandUp! Acceleriamo l’impatto sociale e proseguito nel biennio 2019-2020 con GrandUP! Energia giovane per lo sviluppo, che ha visto la partecipazione attiva di centinaia di cittadini e studenti delle scuole superiori nella progettazione di proposte capaci di rispondere a sfide emergenti e generare un impatto positivo per la comunità.

“Nelle nostre comunità intercettiamo ogni giorno una forte domanda di servizi da parte dei cittadini, un ambito particolarmente adatto per la crescita delle imprese sociali” commenta Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “Per questo motivo con la nuova edizione di GrandUp vogliamo sostenere lo sviluppo di realtà della provincia di Cuneo che vedono nella cooperazione sociale un’opportunità interessante e di prospettiva”.

“Il progetto GrandUp coniuga due esigenze: offrire una guida qualificata per gli aspiranti imprenditori, che desiderano orientarsi verso attività a forte impatto sociale, e rispondere ai nuovi bisogni che emergono dall’economia del nostro territorio” dichiara Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di commercio di Cuneo. “Questa sinergia, che vede enti e istituzioni collaborare attivamente, è oggi ulteriore fermento per un territorio da sempre attento alle ricadute sociali delle attività imprenditoriali e produttive”.