A Cuneo un viaggio fotografico "Dalla Roccia al Corallo" con Filippo Carugati

CUNEO CRONACA - Martedì 19 maggio, alle 21, l’Associazione CuneoFotografia APS ospiterà alla Casa del Fiume un evento di rilievo nazionale: la serata di fotografia naturalistica “Dalla Roccia al Corallo”, a cura di Filippo Carugati.

Il progetto è un viaggio visivo attraverso l’Italia selvaggia, narrato seguendo il gradiente di quota: dalle cime montuose agli ecosistemi marini. Carugati, fotografo di lungo corso e Responsabile AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - per il Piemonte, guiderà il pubblico alla scoperta di habitat e specie nostrane con uno sguardo che unisce rigore scientifico e sensibilità artistica.

Dottore di ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie presso l’Università di Torino, Carugati ha applicato l’intelligenza artificiale allo studio del comportamento animale. La sua produzione fotografica è stata premiata nei concorsi più prestigiosi al mondo, tra cui il Wildlife Photographer of the Year, Asferico e il GDT European Photographer of the Year.

L’evento, promosso in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura, è a ingresso libero. Un’occasione per gli appassionati di fotografia, natura e conservazione ambientale.

La serata si terrà alla Casa del Fiume, in piazzale Walther Cavallera 19 a Cuneo. Info: www.cuneofotografia.it.