A Cuneo torna "Fonorama": il suono diventa esperienza fisica tra elettronica e sperimentazione

CUNEO CRONACA - L’Associazione Culturale Origami annuncia una nuova edizione di FONORAMA – Suoni fuori dai circuiti, rassegna dedicata alle arti sonore e alle forme più sperimentali della ricerca musicale contemporanea. L’iniziativa mette al centro il suono come linguaggio artistico, proponendo un programma articolato di performance dal vivo e momenti di confronto con artisti italiani e internazionali.

Dal 15 al 17 maggio 2026, l'Officina Santachiara (ex chiesa di Santa Chiara) a Cuneo ospiterà tre giornate di esplorazione tra elettronica e musica contemporanea offrendo al pubblico un’occasione per avvicinarsi alle tendenze più attuali della scena sonora. L’edizione di quest’anno si distingue per la presenza di Organo Motore, una suggestiva e imponente “orchestra di altoparlanti”, liberamente ispirata al modello dell’Acousmonium sviluppato negli anni ’70 presso il GRM di Parigi.

Pensato come dispositivo di diffusione ma anche come vero e proprio strumento musicale, Organo Motore introduce una modalità di ascolto espansa, in cui il suono diventa esperienza fisica oltre che uditiva. A confrontarsi con Organo Motore saranno, oltre al suo ideatore Giuseppe de Benedittis, François J. Bonnet (in arte Kassel Jaeger), direttore dell’INA GRM (centro Parigino dove è nata la musica concreta) e figura di riferimento della musica elettroacustica contemporanea, con pubblicazioni su etichette come Shelter Press ed Editions Mego. La sera successiva sarà invece protagonista Hélène Vogelsinger, musicista e sound designer francese, nota per le sue performance con sintetizzatori modulari e per la costruzione di ambienti sonori stratificati e contemplativi.

A chiudere il festival sarà Riccardo La Foresta, percussionista e sound artist che dal 2015 sviluppa il Drummophone, strumento aerofono derivato dal tamburo capace di generare melodie ancestrali e armonie microtonali, ridefinendo il ruolo stesso della percussione e aprendo il suo linguaggio a dimensioni sonore ibride e sperimentali.

FONORAMA si configura come uno spazio di ascolto e scoperta, capace di stimolare nuove prospettive sulle possibilità espressive del suono. FONORAMA è un progetto realizzato in collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo e del dipartimento METS, con il patrocinio del Comune di Cuneo e grazie al sostegno della Fondazione CRC. Si ringrazia DispariTeatro per la disponibilità e l’accoglienza.

Programma

Giovedì 14 maggio

ore 10:00, Conservatorio G.F.Ghedini

Talk di Giuseppe de Benedittis e Nicola Facchini https://organomotore.com/

ore 12:00, Conservatorio G.F.Ghedini

Talk di François J. Bonnet

I talk sono momenti di divulgazione dedicati alle pratiche artistiche dei musicisti, rivolti principalmente agli studenti del Conservatorio. Se sei interessatə a partecipare, scrivi a info@associazioneorigami.it: ti forniremo tutti i dettagli.

Venerdì 15 maggio Ticket 5 euro

ore 21:00, Officina Santachiara

Organo Motore:

Giuseppe de Benedittis

François J. Bonnet (Kassel Jaeger)

https://kasseljaeger.com/about/

Sabato 16 maggio Ticket 5 euro

ore 21:00, Officina Santachiara



Organo Motore:

Hélène Vogelsinger

https://helene.vogelsinger.fr/

Domenica 17 maggio Ticket 5 euro

ore 18:00, Officina Santachiara

Riccardo La Foresta Drummophone

https://www.riccardolaforesta.com/drummophone

Biglietti:

Biglietto singolo concerto: 5,00 euro in prevendita / 7,00 euro in cassa

Abbonamento tre eventi: 12,00 euro in prevendita / 17,00 euro in cassa

Biglietti disponibili qui: https://www.ticket.it/festival/fonorama--suoni-fuori-dai-circuiti.aspx

Per info o altre richieste puoi scrivere a info@associazioneorigami.it

Organo Motore è una piccola orchestra di altoparlanti liberamente ispirata all’Acousmonium sviluppato presso il GRM di Parigi negli anni ’70. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’artista visivo Nicola Facchini e l’artista sonoro Giuseppe de Benedittis, che dopo una prima versione prototipale realizzata nel 2023 decidono di sviluppare un sistema più complesso e articolato. Alla base della ricerca iniziale vi è l’utilizzo di tubi in PVC di diverse lunghezze e diametri, concepiti per evocare la struttura e il principio acustico dell’organo, sia nella costruzione fisica che nella generazione del suono. Successivamente, durante una residenza di sei mesi presso Dolomiti Contemporanee a Borca di Cadore, il progetto si evolve fino a diventare una scultura sonora composta da 16 voci elettroniche. Organo Motore si configura come un sistema che supera l’idea di semplice amplificazione per trasformarsi in un insieme di strumenti, ciascuno con un proprio carattere timbrico e percettivo. Il progetto indaga la dimensione dell’ascolto e della percezione sonora, portando l’attenzione sulle micro-variazioni del suono e sulla loro amplificazione percettiva. L’esperienza è pensata per essere fortemente immersiva e fisica, anche attraverso l’utilizzo di infrasuoni (fino a 16 Hz) e piattaforme vibranti attivate dal suono, sulle quali il pubblico può sostare durante le performance. Organo Motore ha debuttato nella Chiesa dell’Isola di Sant’Andrea a Venezia ed è stato successivamente ospitato in diversi contesti tra concerti, workshop e installazioni. Il sistema attualmente è composto da 18 voci e 8 canali, e viene riconfigurato e “accordato” in ogni performance in relazione allo spazio e alle esigenze dell’esecuzione.

François J. Bonnet è un compositore e teorico musicale franco-svizzero. Dal 2018 è direttore del Groupe de Recherches Musicales dell’Institut National de l’Audiovisuel (INA GRM). La sua produzione musicale, realizzata anche sotto il progetto Kassel Jaeger, è stata presentata in festival e istituzioni internazionali tra cui Musica a Strasburgo, Ultima a Oslo, MaerzMusik a Berlino, La Biennale di Venezia, Semibreve a Braga, il Whitney Museum of American Art di New York, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, SuperDeluxe a Tokyo, Pioneer Works a Brooklyn, Ex Teresa a Città del Messico e la Maison de la Radio et de la Musique a Parigi. Le sue pubblicazioni discografiche sono apparse su etichette come Shelter Press, Drag City, Editions Mego e Black Truffle. Ha collaborato con artisti come Éliane Radigue, Stephen O’Malley, Jim O’Rourke, Oren Ambarchi e Gisèle Vienne. In ambito teorico ha pubblicato diversi testi, tra cui The Music to Come (Shelter Press, 2020), After Death (Urbanomic, 2020), The Infra-World (Urbanomic, 2017) e The Order of Sounds (Urbanomic, 2016). È produttore radiofonico per France Musique (L’Expérimentale) e co-curatore della collana SPECTRES (Shelter Press), oltre che delle etichette Recollection GRM e Portraits GRM.

Giuseppe de Benedittis è compositore, performer e ingegnere del suono nato a Napoli. Ha studiato chitarra jazz e musica elettronica presso il Conservatorio di Venezia, diplomandosi con il massimo dei voti. La sua formazione si è arricchita attraverso masterclass dedicate agli strumenti elettronici e al live electronics presso istituzioni come Moog, IRCAM, INA GRM e Accademia Chigiana. La sua musica è stata presentata in numerosi contesti internazionali e lo ha visto esibirsi in Europa, Asia e America, tra cui Italia, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti, Argentina e molti altri paesi. Il suo lavoro si sviluppa spesso in dialogo con artisti visivi, con i quali realizza installazioni, partiture grafiche, strumenti e performance ibride tra suono e arti visive. Nel 2023 ha vinto il Premio Luigi Nono con l’opera di teatro musicale Trovato per errore. Tra il 2024 e il 2025 ha lavorato presso il dipartimento INA GRM di Radio France a Parigi come assistente di studio e membro del team tecnico dell’Acousmonium. Insieme all’artista Nicola Facchini ha ideato OrganoMotore, un sistema di diffusione sonora ispirato all’acousmonium.

Hélène Vogelsinger è compositrice, sound designer, videoartista e direttrice artistica dell’etichetta Microsmose. La sua pratica si muove tra musica, immagine e architettura del suono, dando forma a opere immersive e introspettive in profondo dialogo con il mondo naturale. Attraverso il suo progetto basato su sintetizzatori modulari, realizza performance in luoghi isolati o abbandonati, instaurando una relazione diretta con lo spazio e le sue qualità energetiche e percettive. Ogni ambiente diventa un territorio di risonanza che influenza la costruzione del suono e del tempo. Il suo processo creativo si fonda su ascolto profondo, lentezza e attenzione al presente, dando vita a esperienze sospese tra contemplazione e dimensione interiore. Artista multidisciplinare, sviluppa anche la componente visiva del proprio lavoro e attraverso Microsmose costruisce uno spazio dedicato a pratiche sonore e audiovisive sensibili e organiche. Il suo lavoro è stato presentato in festival, istituzioni artistiche e contesti internazionali ed è stato segnalato da testate come Fact Mag, DJ Mag, Trax, Future Music ed Electronic Sound.

Riccardo La Foresta è un percussionista e sound artist la cui produzione degli ultimi anni ha rivelato una varietà di pratiche differenti legate al suono. Dal 2015 si dedica allo sviluppo del Drummophone, uno strumento aerofono ricavato dal tamburo capace di creare melodie ancestrali e armonie microtonali, mettendo in discussione il ruolo del tamburo come strumento percussivo. Allo stesso tempo, crea performance site-specific, sculture sonore ed installazioni senza limitare il suo lavoro alle percussioni. Ha suonato musica sperimentale e presentando installazioni sonore in festival come: Unsound, CTM (Berghain), Terraforma Simposio, Sonica, OSA, Skaņu Mežs, Sacrum Profanum, LisboaSoa, LOST, Robot, AngelicA, Tempo Reale, La Digestion e Romaeuropa tra gli altri. La Foresta è stato organizzatore di NODE festival a Modena, dove vive e cura un programma di residenze artistiche presso La Torre. Ha pubblicato su etichette tra cui Subtext Recordings, OOH-sounds, Kohlhaas, Improved Sequence, Yerevan Tapes, e la sua musica è stata trasmessa da BBC radio, Radio France, East Village Radio, Radio 3, NTS.

La Foresta è stato artista di Shape Platform nel 2021. "La Foresta has pushed percussion music back into the realm of speculative improvisation" - Philip Clark, The Wire.