A Cuneo "STADIME", l'installazione di Domenico Olivero che invita alla meditazione

CUNEO CRONACA - Sarà inaugurata sabato 21 marzo 2026 alle 18, alla Fondazione Casa Delfino di Cuneo, in corso Nizza 2, la mostra “STADIME - STAnza DI MEditazione”, installazione-progetto dell’artista Domenico Olivero. L’evento, a ingresso libero, sarà accompagnato da un testo critico di Alessandro Abrate e da un intervento sonoro di Francesco Cesario.

L’esposizione rappresenta il quattordicesimo appuntamento della rassegna “OMG – grandArte 2025-2026 | I confini del Sacro”, realizzata con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, e si inserisce nel percorso che grandArte sta sviluppando in numerose località della provincia tra il 2025 e il 2026.

Con STADIME, Olivero propone al pubblico un “luogo altro”, un ambiente pensato come spazio di accoglienza, concentrazione e ascolto interiore. Attraverso un percorso fatto di segni, simboli e suoni, l’installazione si misura con quel bisogno di spiritualità che attraversa la natura umana, anche al di fuori di una dimensione strettamente religiosa.

La mostra si articola in due ambienti distinti. Il primo, luminoso, accoglie il visitatore con due grandi piante verdi adornate da pendagli e foglietti recanti parole ispirate a religioni, culture e tradizioni diverse. Sulle pareti trovano posto sette pannelli nei quali l’artista ha raccolto e rielaborato simboli legati alle grandi culture del mondo: segni, forme e richiami che non intendono spiegare il mistero, ma renderlo percepibile, suggerendo interrogativi, connessioni e possibilità di ricerca personale.

La seconda stanza, in contrasto con la prima, è semibuia ed è pensata come luogo di sosta e immersione. Qui il visitatore è invitato a fermarsi, sedersi e lasciarsi avvolgere dal suono persistente di “Onde”, la composizione di Francesco Cesario che accompagna l’esperienza. Nello spazio compaiono quattro pannelli di carta dorata e cinque specchi tondi collocati a terra, evocazione dei continenti, dei sensi e di un equilibrio possibile tra cielo e terra. Un ambiente sospeso, dunque, che invita ad accantonare per un momento la quotidianità e a rivolgere il pensiero altrove.

Nel testo critico che accompagna l’esposizione, Alessandro Abrate legge l’opera di Olivero come un percorso in cui mistica, simbolo e corporeità si intrecciano, restituendo alla meditazione una dimensione non astratta ma profondamente esperibile. Il visitatore è così chiamato non solo a osservare, ma a entrare fisicamente e mentalmente nello spazio dell’opera.

Domenico Olivero, artista italiano attivo da decenni, sviluppa da tempo una ricerca in ambito concettuale, spesso intrecciata ad azioni sociali e culturali. Nel suo lavoro utilizza media diversi – dal disegno alla pittura, dalla scultura alla fotografia, dal video alla performance fino alle installazioni – con un costante spirito di sperimentazione, aperto anche alle nuove tecnologie. Alla pratica artistica affianca inoltre un’intensa attività come operatore culturale, con incontri, laboratori, visite guidate e workshop.

La mostra sarà visitabile dal 21 marzo al 12 aprile 2026, il sabato e la domenica dalle 16.30 alle 19, con l’eccezione delle festività del 5 e 6 aprile. Oltre alle normali visite, sarà possibile prenotare sessioni specifiche dedicate ad attività di meditazione scrivendo all’indirizzo cuneoarte@libero.it.